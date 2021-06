Eerste veroordeling na nepfestival La Boum: student moet aanzienlijke schadevergoeding betalen

Brussel - Lucien P., een 23-jarige laatstejaarsstudent industrieel ingenieur, is sinds vrijdag de eerste deelnemer aan het nepfestival La Boum 1 in het Ter Kamerenbos die veroordeeld werd voor geweld tegen politiemannen. Ook al kreeg hij niet de verhoopte opschorting van straf en moet hij een smak geld aan schadevergoeding betalen, toch is zijn advocaat tevreden met het vonnis.

Zijn deelname aan de eerste editie van het nepfestival La Boum, op 1 april in het Brusselse Ter Kamerenbos, breekt de 23-jarige student zuur op. Lucien P. probeerde de rechter tijdens zijn verhoor nog te overtuigen dat hij per ongeluk in La Boum was getuimeld en hij daar uitsluitend aanwezig was omdat hij toevallig met vrienden had afgesproken. Wrong time, wrong place, dus.

Meegesleurd door massa

Dat hij vervolgens geen gevolg had gegeven aan de aanmaningen van politie en stewards om de plek te verlaten, was daar volgens hem het directe gevolg van: hij voelde zich niet betrokken bij het gebeuren van La Boum. En dat hij daarna betrapt werd op het gooien van een tak naar een politiewagen, dat hij gefilmd werd bij het oprapen en gebruiken van flessen als projectielen naar de ordediensten, schreef hij toe aan het meeslepende effect van de aanwezige massa.

Zijn bekentenissen pleitten zeker in zijn voordeel. Maar het argument van de massahysterie kon volgens de rechter niet door de beugel. “De beklaagde heeft niet alleen projectielen naar de ordediensten gegooid, waarmee hij aantoont dat hij lak heeft aan het gezag van de politie. Hij heeft zich ook hevig verzet tegen zijn arrestatie. Hij heeft bovendien de omstaanders aangespoord om hem te hulp te snellen om uit handen te blijven van de politie. De twee betrokken inspecteurs werden daarbij geslagen en nagetrapt en moesten traangas gebruiken om hun veiligheid te waarborgen. De politiemannen werden ook gewond en moesten verzorgd worden. Zo’n houding kan de maatschappij niet aanvaarden.”

Onderscheid gemaakt

Zijn blanco strafblad, jeugdige leeftijd, bekentenissen en spijt bespaarden Lucien P. een mogelijke celstraf met uitstel. Maar om hem toch duidelijk te maken dat hij op 1 april over de schreef is gegaan, kreeg hij de straf die het Openbaar Ministerie had gevorderd: 200 uren werk leveren ten dienste van de gemeenschap.

Financieel moet Lucien P. daarnaast toch zo’n 13.000 euro aan schadeclaims ophoesten. Een deel daarvan gaat naar het politiekorps Brussel Hoofdstad-Elsene voor het imagoverlies en de kosten voor de afwezigheid en vervanging van de twee politiemannen, die gewond raakten toen zij Lucien P. in de boeien hebben geklonken. Het andere deel is om tegemoet te komen aan de fysieke en morele schade die de politiemannen zelf claimden te hebben opgelopen.

“Toch kan ik mij in dit vonnis vinden”, reageert meester Mehdi Abbes, advocaat van Lucien P. “Ik had natuurlijk liever de opschorting van straf gehad, maar een werkstraf is ook oké. Ik vind het echter heel belangrijk dat de rechter niet is meegegaan in de totale schade-eis van de politie tegen mijn cliënt. Die wou hem voor allerlei andere schadegevallen, zowel fysieke als materiële, laten opdraaien terwijl hij daar niet bij betrokken was. De totale schadeclaim liep op die manier op tot meer dan 30.000 euro. Maar de rechter is gebleven bij wat ze in de inleiding van haar vonnis heeft gezegd: Lucien P. wordt veroordeeld voor wat hij die dag gedaan heeft, niets minder, maar ook niets meer.”

