Enfant terrible Mbaye Diagne (ex-Club Brugge) loopt opnieuw tegen de lamp: drie maanden rijverbod

Knokke-Heist / Brugge - Profvoetballer en enfant terrible Mbaye Diagne (29) kreeg een rijverbod van drie maanden en een boete van 1.840 euro in de Brugse politierechtbank. Het is niet de eerste keer dat de Senegalees er veroordeeld werd. Hij speelt momenteel op huurbasis bij het Engelse West Bromwich Albion en stuurde zijn kat naar de rechtbank.

Op 5 april 2020 hield de politie Mbaye Diagne, de toenmalige spits van Club Brugge, tegen in Knokke-Heist. Bij een controle bleek dat zijn kind jonger dan drie jaar op een zitplaats zonder veiligheidsgordel in de wagen zat. Bovendien reed de Senegalese profvoetballer zonder geldig rijbewijs rond.

Diagne toonde zich in zijn periode in ons land een sportief woelwater. Maar ook naast het veld maakte hij het geregeld te bont. In februari werd hij nog maar veroordeeld omdat hij met zijn Rolls Royce was tegengehouden. Die was niet geldig verzekerd of ingeschreven. Ook toen zat zijn kindje vooraan bij zijn vrouw op schoot in plaats van in een kinderstoeltje.

LEES OOK. Ook dat nog: door Club Brugge ongewenste Diagne moet Rolls Royce afgeven na politiecontrole

Woensdagmorgen werd de voetballer voor gelijkaardige feiten veroordeeld. Hij stuurde zijn kat en de politierechter haalde in haar vonnis stevig uit. “Hoewel hij eerder al werd veroordeeld voor gelijkaardige feiten, bestuurde hij opnieuw een voertuig zonder geldig rijbewijs”, klonk het. “Om hem de ernst van zijn gedragingen te doen inzien en recidive te voorkomen, is naast een geldboete ook een rijverbod noodzakelijk.”