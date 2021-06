Ook buitenlandse journalisten zien Rode Duivels - na Frankrijk - als topfavoriet voor het EK

Er gaat geen dag voorbij of de Rode Duivels duiken wel ergens op in favorietenlijstje voor het komende EK voetbal. Ook bij de buitenlandse voetbaljournalisten uit de deelnemende landen staat België hoog aangeschreven voor het komende EK.

RunRepeat contacteerde 50 voetbaljournalisten uit de deelnemende landen. 56 procent van hen ziet wereldkampioen Frankrijk het EK winnen. Op ruime afstand gevolgd door België en Engeland (beiden 16 procent). Portugal (8 procent) en Italië (4 procent) zijn de twee enige andere landen die nog genoemd worden als potentiële EK-winnaars.

Dezelfde tendens zien we terug in de andere statistieken. Kylian Mbappé (36%) is de meest genoemde kandidaat voor de verkiezing van “Speler van het toernooi”, met Kevin De Bruyne (14%) en Harry Kane (10%) mee op het podium. De topschutterstitel zou ook naar Kylian Mbappé (38%) gaan, met Karim Benzema (18%), Romelu Lukaku (18%) en Harry Kane (16%) als belangrijkste concurrenten.

Volgens de voetbaljournalisten worden Denemarken (18%), Oekraïne (14%) en Polen (10%) de verrassingen van het toernooi, Duitsland (42%) wordt de ontgoocheling.