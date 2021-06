Griekse bondscoach legde enkele zwakke plekken bij Rode Duivels bloot: “We hebben België kunnen verrassen”

Griekenland slaagde er donderdag in enkele zwakke plekken bij de Belgen bloot te leggen. “In de rug van de verdediging ligt veel ruimte. Zo hebben we de Belgen kunnen verrassen”, zei bondscoach John van ’t Schip na het 1-1-gelijkspel in Brussel.

LEES OOK. Roberto Martinez blijft ook na gelijkspel met Rode Duivels het glas halfvol zien: “Blij met Praet en Doku”

Net als België had Griekenland maar drie trainingen in de benen toen het donderdag België partij gaf. Maar toch slaagde bondscoach John van ’t Schip er in zijn ploeg tactisch gedisciplineerd te laten voetballen tegen de Belgen. De Nederlander verliet donderdag met opgeheven hoofd het Koning Boudewijnstadion.

“We hebben een goeie match gepakt tegen een ploeg die kans maakt om de Europese titel te pakken”, zei Van ’t Schip, die zelf deel uitmaakte van de selectie van Oranje die zegevierde op het EK 1988. “We hebben natuurlijk gekeken hoe we het tegen de Belgen moesten aanpakken. Een van onze bedoelingen was België te verrassen door de ruimtes achter de verdediging te verrassen. Dat lukte een paar keer.”

Simon Mignolet lag in de openingsminuten meteen twee keer onder vuur nadat de Grieken eerst Toby Alderweireld en daarna Jason Denayer onder druk zetten.

“In de opbouw probeerden we dan onder druk uit te voetballen. Als dat lukt kun je zelf vooruit voetballen. Dat is ons een paar keer aardig gelukt. Voor de rest hebben we vooral gekeken hoe we moesten verdedigen. Deze combinatie heeft ons vanavond een goed resultaat opgeleverd. Niettemin hoop ik dat jullie ver zullen geraken op dit EK.”