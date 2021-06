Bayern München breekt contract Choupo-Moting open tot 2023

Bayern München heeft het contract van de Kameroense aanvaller Eric Maxim Choupo-Moting opengebroken tot 2023. Met dat nieuws kwam de Duitse landskampioen vrijdag naar buiten.

De 32-jarige spits maakte vorige zomer transfervrij de overstap van PSG naar Bayern om er als doublure voor Robert Lewandowski te fungeren. Zijn oorspronkelijke contract liep eind deze maand af.

“Mijn eerste jaar hier was geweldig. Ik wil op dat elan verdergaan met het team en de Duitse beker en de Champions League winnen”, aldus Choupo-Moting. In de 32 competitiewedstrijden waarin de Kameroener in actie kwam, was hij goed voor negen doelpunten.

“Hij is een hele belangrijke speler voor ons. Hij presteerde sterk het afgelopen seizoen door veel te scoren”, verklaarde bestuurslid Hasan Salihamidzic. “Naast zijn aandeel als aanvaller helpt hij de club ook vooruit als persoon. Hij zal ons de komende twee voetbaljaargangen helpen onze doelen te bereiken.”