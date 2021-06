Eindwinst in Champions League levert Thomas Tuchel contractverlenging op bij Chelsea

Na de eindzege in de Champions League heeft de Duitser Thomas Tuchel zijn contract bij Chelsea met twee seizoenen verlengd, tot medio 2024, zo maakte de club vrijdag bekend.

De 47-jarige Duitser kwam pas in januari van dit jaar op Stamford Bridge terecht, waar hij de opvolger werd van de ontslagen Frank Lampard. Tuchel werd eind december zelf ontslagen bij Paris Saint-Germain. Voor zijn komst naar de Franse hoofdstad was Tuchel coach bij Mainz (2009-2014) en Borussia Dortmund (2015-2017).

Bij Chelsea ondertekende hij een overeenkomst voor anderhalf seizoen, met optie op verlenging. De 0-1 zege van zaterdag in de Champions League-finale tegen het Manchester City van de onfortuinlijke Kevin De Bruyne activeerde die clausule, waardoor Tuchel nu tot medio 2024 vastligt in Londen. Zijn vorige overeenkomst zou na komend seizoen aflopen.

Met een indrukwekkende reeks loodste de Duitser Chelsea alsnog naar de vierde plaats in de Premier League, waardoor CL-deelname reeds voor de eindwinst zeker was. In de finale van de FA Cup werd er nipt verloren van Leicester City, na een magistrale treffer van Youri Tielemans. De dertig wedstrijden van Tuchel bij Chelsea leverden negentien zeges en slechts vijf nederlagen op, maar vooral slechts zestien tegendoelpunten. Ondanks alle aanvallende weelde bij The Blues bleek de sleutel tot succes bij de verdediging te liggen.

“Deze verlenging kon er niet op een beter moment komen”, liet de succescoach weten. “Ik ben dankbaar voor de kansen die ik heb gekregen bij Chelsea en kijk al met ambitie uit naar de toekomst.”