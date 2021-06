Bewustmakingscampagne gestart voor vaccinatie van Brusselse sekswerkers

De Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC), die het Brusselse vaccinatiebeleid beheert, is samen met verenigingen die dicht bij de sekswerkers staan een bewustmakingscampagne gestart rond de vaccinatie van deze doelgroep. Op 9 juni mogen de sekswerkers opnieuw het werk hervatten en de GGC hoopt dat in veilige omstandigheden te laten verlopen.

Bij de voorbereiding van de fase waarin sekswerkers prioritair gevaccineerd kunnen worden, werd nauw samengewerkt met de verenigingen Alias, Bruss’Help, Espace P, Dokters van de Wereld en UTSOPI. Zij hebben een unieke vertrouwensband opgebouwd met deze Brusselse doelgroep. Het is voor de GGC belangrijk dat de vaccinatie van de sekswerkers gebeurt zonder vooroordelen of opdringerige vragen.

De sekswerkers die zich willen laten vaccineren, worden verzocht zich in te schrijven in één van de tien Brusselse vaccinatiecentra. Maar wanneer er specifiek om gevraagd wordt, is er ook de mogelijkheid om zich te laten vaccineren in de lokalen van de deelnemende verenigingen. Die vaccinatie wordt dan uitgevoerd in aanwezigheid van een mobiel team dat bestaat uit een verpleegster en een coördinerend arts.

“Sekswerkers zijn in hoge mate blootgesteld aan contact met hun klanten, en zijn zelf vragende partij om zich ook te kunnen laten vaccineren. Zo kan de sector zijn activiteiten in de best mogelijke omstandigheden kunnen, rekening houdend met hun dagelijkse realiteit”, vertelt Maxime Maes, algemeen coördinator bij UTSOPI, de Belgische vereniging van sekswerkers.