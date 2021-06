Luchtvaartorganisatie IATA hekelt ban Wit-Russische luchtruim

De internationale luchtvaartsectororganisatie IATA hekelt de nieuwe Europese veiligheidsrichtlijn om vliegtuigen niet meer door het Wit-Russische luchtruim te laten vliegen. Volgens de organisatie dienen politiek en luchtvaart gescheiden te blijven. Daarom was IATA onlangs ook fel tegenstander van de gedwongen landing van een Ryanair-toestel in Wit-Rusland, waarbij een dissident en diens vriendin werden opgepakt.

“Veiligheid in de luchtvaart mag nooit gepolitiseerd worden”, zegt IATA-topman Willie Walsh in een verklaring. Dat geldt volgens hem niet alleen voor het incident met het Ryanair-toestel waarop Europa reageert. Het verbieden van Europese vliegtuigen om door het Wit-Russische luchtruim te vliegen is volgens hem “ook een politisering van de luchtvaartveiligheid”. Walsh vindt dat de Europese luchtvaartautoriteit EASA de deze week uitgevaardigde richtlijn, die feitelijk zou neerkomen op een verbod, moet intrekken.

In plaats daarvan zouden de autoriteiten luchtvaartmaatschappijen in staat moeten stellen “de veiligheid te beheren zoals ze dat elke dag doen”. Sommige maatschappijen kozen er onlangs nog voor om het Wit-Russische luchtruim te blijven gebruiken. IATA steunde hun beslissing om dit te doen.

Diplomaten hebben aangegeven dat vliegtuigen van Wit-Russische maatschappijen vanaf vrijdag middernacht ook niet langer welkom zijn in de Europese Unie. De EU-leiders spraken vorige week op hun top in Brussel al af om zo’n verbod snel in te voeren. Op aandringen van onder andere Nederland komen er ook economische sancties om Wit-Russische staatsbedrijven te treffen. Maar die laten nog even op zich wachten.