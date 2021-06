Tot 2.000 jaar cel voor valse beschuldigingen van matchfixing in Turks voetbal

Een rechtbank in het Turkse Istanboel heeft drie personen veroordeeld tot gevangenisstraffen van bijna 2.000 jaar in de nasleep van het schandaal rond matchfixing in het Turkse voetbal uit 2011. De verdachten hadden banden met een terreurorganisatie en hadden als doel topfiguren van onder meer topclub Fenerbahçe gevangen te zetten.

De verdachten zijn een voormalige politiechef, een voormalig agent en de voormalige voorzitter van een televisiestation. Zij kregen straffen gaande van 161 jaar tot 1.972 jaar opgelegd wegens hulp aan een terroristische organisatie, vervalsing, laster en het schenden van het geheim van privécommunicatie, aldus staatsagentschap Anadolu.

De veroordeling komt er in de nasleep van het grote matchfixingschandaal bij topclub Fenerbahçe. Voorzitter Aziz Yildirim, die de club leidde van 1998 tot 2018, werd daarvoor in 2012 veroordeeld tot zes jaar en drie maanden gevangenisstraf en bracht een jaar in detentie door. Hij verkondigde altijd zijn onschuld en verklaarde in de val te zijn gelokt door een complot van de verbannen prediker Fethullah Gülen. In 2015 werd Yildirim tijdens een nieuw proces vrijgesproken.

De zaak werd door Fenerbahçe-aanhangers gezien als een trauma. Velen verdachten de regering van betrokkenheid, aangezien president Recep Tayyip Erdogan op dat moment een goede relatie had met Gülen. Sinds 2016, na de mislukte staatsgreep in Turkije, is Gülen echter “persona non grata” en wordt hij door Ankara bestempeld als een terrorist.

De drie mannen die vrijdag zijn veroordeeld worden ervan beschuldigd lid te zijn van Fetö, de terroristische groepering van Gülen. Zij zouden ook valse documenten hebben aangemaakt om voorzitter Yildirim in een slecht daglicht te plaatsen. In totaal werden bijna 100 personen veroordeeld voor een mogelijke betrokkenheid.

Na het schandaal werd Fenerbahçe tijdelijk uitgesloten van deelname aan de Champions League. “Geen uitspraak is voldoende om goed te maken wat Fenerbahçe en zijn miljoenen supporters hebben meegemaakt tijdens dit lange proces”, klinkt het vrijdag bij huidig voorzitter Ali Koç. “Er is nog steeds een groot aantal mensen en instanties aan wie we rekenschap moeten afleggen.”