Zwaarbewapende Amerikaanse soldaten vallen per ongeluk fabriek binnen: “Totaal onaanvaardbaar”

Zwaarbewapende Amerikaanse soldaten vielen 11 mei een gebouw nabij een vliegveld in de Bulgaarse Cheshnegirovo stad binnen, als onderdeel van een militaire oefening van de NAVO. Maar de militairen hadden zich vergist: het gebouw hoort niet bij het vliegveld maar is een kleine fabriek waar zonnebloemolie wordt geproduceerd. “Totaal onaanvaarbaar”, reageerde de Bulgaarse president op het incident. De eigenaars van de fabriek willen de verantwoordelijken voor de missie nu aanklagen. De Amerikaanse ambassade in Bulgarije onderzoekt de zaak.