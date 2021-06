Antwerpse N-VA-schepen bijt van zich af: “Chaos aan testdorp door verklaringen De Croo”

Els van Doesburg (N-VA), nog maar een paar dagen aan het werk als bevoegde schepen voor onder meer vaccinaties en testen in Antwerpen, bijt meteen van zich af in de kwestie van de ‘gratis coronatests’ die premier Alexander De Croo gisteren aankondigde. “Er is dringend duidelijkheid nodig van het overlegcomité.” Mensen komen hun gratis tests nu al vragen, dat leidt tot echte chaos aan het testdorp. “Dit is onaanvaardbaar.”

Er is aan het Wilrijkse Plein een nieuw coronatestdorp geopend omdat het te druk werd op Spoor Oost, omdat daar behalve tests ook massaal vaccinaties worden toegediend. Maar de eerste dag verloopt chaotisch en stresserend voor de medewerkers, na de aankondiging van premier Alexander De Croo (Open VLD) over de gratis PCR-testen. Die zouden er komen met oog op veilig reizen in de zomer. Maar ze zijn nog geen realiteit, en de modaliteiten moeten nog bepaald worden.

(Lees verder onder de video)

Premier De Croo kondigde in De Kamer gratis PCR-testen aan Video: rr

Heel wat mensen bellen naar de informatielijn of komen zelf naar het testdorp om hun geld terug te vragen of een gratis test te krijgen. Dat geeft verwarring, zelfs de politie is aanwezig voor een waakzaam oog. Er is chaos, maar géén onveilige situatie. Volgens kersvers schepen van gezondheid Els van Doesburg (N-VA) moet er dringend duidelijkheid komen en is de belangrijkste boodschap nu dat er nog niemand zomaar een gratis test kan komen opeisen. “Het Overlegcomité moet daar vandaag echt een antwoord op geven. Wanneer gaat het in, hoe wordt dat georganiseerd... Deze situatie is echt onaanvaardbaar.”

