Ontdek hier welke leeftijdsgroepen jouw vaccinatiecentrum nu uitnodigt: in sommige gemeenten krijgen 33-jarigen al eerste prik

Dat het in juni heel snel zou gaan in de vaccinatiecampagne, had het Agentschap Zorg en Gezondheid al aangekondigd. Maar in sommige gemeenten gaat het nu wel heel snel: uit een rondvraag van onze redactie blijkt dat sommige centra nu al mensen uit het geboortejaar 1988 uitnodigen. Ontdek hier hoe jouw vaccinatiecentrum ervoor staat.