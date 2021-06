Amerikaanse Dr. Fauci wil medische dossiers zieke wetenschappers Wuhan inzien

Als medisch raadgever van het Witte Huis heeft dokter Anthony Fauci donderdag China opgeroepen de medische dossiers vrij te geven van enkele mensen die voor de coronapandemie een soortgelijke ziekte zouden hebben opgelopen. Dit zou kunnen helpen uit te klaren of het virus uit een laboratorium afkomstig kan zijn geweest.

De lange tijd als onwaarschijnlijk geachte theorie van een labolek kwam de laatste weken weer aan de oppervlakte nadat er in de Amerikaanse pers berichten waren verschenen volgens dewelke wetenschappers van het Instituut voor Virologie in Wuhan in november 2019 in het ziekenhuis waren beland met symptomen die op COVID-19 lijken, maar ook met die van een “seizoensgebonden infectie”.

Tegenover de krant Financial Times zei Fauci donderdag dat die medische dossiers cruciale vragen rond de oorsprong van COVID-19 in Wuhan zouden kunnen beantwoorden. In die Chinese miljoenenstad is de pandemie ontstaan die wereldwijd al aan meer dan 3,6 miljoen mensen het leven heeft gekost.

“Ik zou graag de medische dossiers inzien van drie mensen die in 2019 ziek zijn geworden”, zei de immunoloog. “Zijn ze echt ziek geworden, en zo ja, van wat?”

De wetenschappers hadden zich in de Chinese provincie Yunnan in een grot begeven waar er zich vleermuizen bevonden. Volgens Fauci is het “volledig denkbaar dat de oorsprong van COVID-19 in die grot zou kunnen liggen, en dat (het virus) zich op natuurlijke wijze is beginnen te verspreiden of via het laboratorium is gepasseerd.”

In mei heeft Fauci gezegd dat veel specialisten “denken dat het meer waarschijnlijk is” dat de ziekte een “natuurlijk gegeven” is, maar dat zij “geen 100 procent antwoord” hebben.

China bestrijdt met alle macht de hypothese van een laboratorium. Peking heeft Washington ervan beschuldigd “compottheorieën te verspreiden” en ontkende berichten over een hospitalisatie van onderzoekers uit Wuhan.

In een studie van deskundigen van de Wereldgezondheidsorganisatie en uit China die begin dit jaar naar Wuhan zijn gegaan, geldt de these van een natuurlijke oorzaak als de meest waarschijnlijke. Die theorie stelt dat het virus bij vleermuizen is opgedoken vooraleer naar de mens te zijn overgeslagen, waarschijnlijk via een ander dier.

Het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken stoelde zich vrijdag op de conclusies van het onderzoeksteam om de uitlatingen van Fauci te ontkrachten en haalde ongegronde betichtingen aan volgens dewelke het virus voor het eerst zou zijn opgedoken in het Amerikaans militair laboratorium van Fort Detrick.

Vorige week heeft de Amerikaanse president Joe Biden de inlichtingendiensten gelast binnen de negentig dagen een rapport over de oorsprong van COVID-19 voor te leggen.