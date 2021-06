Europa doet WTO voorstellen om meer vaccins te produceren

De Europese Unie heeft vrijdag voorstellen voor een verhoging van de wereldwijde productie en distributie van coronavaccins ingediend bij de Wereldhandelsorganisatie (WHO). Daarin zet ze de deur open voor dwanglicenties. Voor de brede opheffing van patenten is de Europese Commissie zoals bekend niet gewonnen.

De Commissie “is niet overtuigd” dat de opheffing van patenten “de beste onmiddellijke respons zou vormen voor het bereiken van de doelstelling om te komen tot een zo ruim en snel mogelijke verspreiding van de COVID-19-vaccins waar de wereld dringend behoefte aan heeft”, luidt het in een mededeling.

Om de wereldwijde productie op te schroeven, willen landen als India en Zuid-Afrika dat de bescherming van de intellectuele eigendomsrechten van vaccinontwikkelaars wordt opgeschort. Ze kregen onlangs onverwachte bijval van de Amerikaanse regering, maar de Commissie blijft van oordeel dat dit niet de meest doeltreffende hefboom is om snel meer vaccins te produceren.

De Commissie betoogt dat producerende landen eerst en vooral de beperkingen op de export van hun vaccins en behandelingen tegen COVID-19 moeten terugschroeven en de toeleveringsketens moeten vrijwaren. Ze stipt daarbij steeds aan dat de EU, in tegenstelling tot bijvoorbeeld de VS, zowat de helft van de in Europa gemaakte vaccins laat vertrekken naar andere werelddelen.

Het neemt niet weg dat de Commissie over intellectuele eigendomsrechten wil praten. Vrijwillige licenties zijn het beste instrument om kennis te delen en de productie te verhogen, luidt het, maar dwanglicenties “zijn in de context van een pandemie een legitiem instrument”. Daarom roept ze de andere WTO-lidstaten op om de pandemie als nationale noodsituatie te erkennen.

In tegenstelling tot een algemene opheffing van een patent kan een land unilateraal beslissen over een dwanglicentie. Een regering kan dan een gerichte licentie verlenen zonder toestemming van de houder van de rechten, die nog steeds recht heeft op een vergoeding. Die regering kan daarbij ondersteuning bieden aan geïnteresseerde fabrikanten die het vaccin tegen betaalbare prijzen willen maken voor export naar landen met ontoereikende productiecapaciteit, onder meer via het internationale Covax-systeem.

“Ons onmiddellijke, dringende doel is te zorgen voor billijke toegang voor lage- en middeninkomenslanden, om vaccins ruimer en sneller te delen. En wij blijven het opvoeren van de productie ondersteunen. De EU stelt concrete korte- en middellangetermijnoplossingen voor om universele toegang tegen betaalbare prijzen te waarborgen”, zo licht voorzitter Ursula von der Leyen toe. Ze gaat de Europese voorstellen volgende week aankaarten op een bijeenkomst van de leiders van de G7 in Cornwall.