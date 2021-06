Onweer gaat fel tekeer in Vlaams-Brabant: meerdere straten onder water, ook vaccinatiecentrum loopt onder

Dilbeek - Meerdere straten in Vlaams-Brabant, aan de westkant van Brussel, staan onder water door het onweer dat daar vrijdagnamiddag is overgetrokken. Onder meer in Dilbeek en meerdere deelgemeenten is de wateroverlast aanzienlijk. Het onweer trekt in de loop van de avond verder over de rest van het land en het noodnummer 1722 is geactiveerd.

Zoals voorspeld trok vrijdagnamiddag een fiks onweer over Vlaams-Brabant. Vooral de westkant werd zwaar getroffen. In Dilbeek kwamen meerdere straten onder water te staan in deelgemeenten Sint-Anna-Pede, Schepdaal en Sint-Martens-Bodegem.

Deze vrouw uit Sint-Martens-Bodegem zag haar huis onderlopen. Foto: Marc Gysens

In de Eylenboschstraat in Schepdaal stortte aan de chirolokalen een muurtje in op een geparkeerde auto, maar gelukkig vielen daarbij geen gewonden.

Ook het vaccinatiecentrum in de Stationsstraat in Dilbeek, gevestigd in een oud bedrijfsgebouw, kreeg heel wat water binnen. De vrijwilligers hadden hun handen vol om het gebouw weer proper en droog te krijgen. Gelukkig waren er vandaag amper vaccinaties gepland, anders zou het vaccinatieschema in de problemen zijn gekomen.

Ook Sint-Genesius-Rode veroorzaakte het onweer wateroverlast. Het Kerkplein en de Dorpsstraat kregen het het zwaarst te verduren. “Het water stond twintig tot dertig centimeter hoog”, zegt schepen Miguel Delacroix. “Onder meer het KBC-bankfililaal, het Griekse restaurant Mykonos en enkele woningen hebben water binnengekregen. Het kinderdagverblijf is gespaard gebleven.”

(lees verder onder de foto)

In de Beerselse deelgemeente Alsemberg, zowat een kilometer verderop, was het ook weer prijs. Ze stond Brusselsesteenweg ter hoogte van het Winderickxplein blank, en dat was andermaal ook het geval voor de parking van warenhuis Colruyt. De steenweg werd afgesloten. Rondom de nieuwe gemeenteschool kon het water ook niet weg. Ook in de Alsembergse wijk Ingedael zouden er huizen water hebben binnengekregen.

Eenzelfde verhaal in Halle, waar de Basiliekstraat meer regen te verwerken kreeg dan de riolering aankon. Het water stond er dan ook hoog, maar de winkeliers in de populaire winkelstraat hadden zich voorzien op de regen en kregen daardoor weinig water binnen.

Op de snelwegen aan de westkant van Brussel was aanzienlijke hinder door water op de weg, waardoor onder meer op de E40 in Ternat en de R0 in Huizingen files ontstonden. Ook het treinverkeer tussen Halle en Edingen moest tijdelijk stilgelegd worden.

In Brussel zijn meerdere tunnels afgesloten vanwege de hevige regenval.