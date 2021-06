Gezondheidsministers G7: meer samenwerking tegen toekomstige pandemieën

De ministers van Volksgezondheid van de G7-landen willen nauwer samenwerken bij het bestrijden van toekomstige pandemieën.

“We moeten ervoor zorgen dat we in eigen land beter voorbereid zijn op toekomstige bedreigingen van de gezondheid en dat we de betreffende inspanningen van andere landen in dit opzicht steunen en ervan leren”, zo staat in een slotverklaring na tweedaags beraad in het Engelse Oxford.

De ministers beklemtonen de belangrijke rol van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). “Er moet voor worden gezorgd dat de WHO gewapend is voor nieuwe uitdagingen, maar ook duurzaam en voorspelbaar wordt gefinancierd.”

De top was een organisatie van het Verenigd Koninkrijk, dat Oxford doelbewust had uitgekozen omdat wetenschappers uit de universiteitsstad samen met het farmaconcern Astrazeneca een entstof tegen COVID-19 hebben ontwikkeld. De vergadering was ook een aanloop naar de top van staatshoofden en regeringsleiders in Cornwall van 11 tot 13 juni.

Canada, Duitsland, Frankrijk, Italië, Japan, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten vormen de G7, de Europese Unie schuift ook altijd aan, maar is geen officieel lid, omdat het geen land is.