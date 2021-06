Horeca binnen en buiten open tot 23.30 uur, 75.000 mensen op Pukkelpop: dit heeft het Overlegcomité beslist

Festivals met maximum 75.000 bezoekers eind augustus, horecazaken die binnen en buiten open mogen tot 23.30 uur en twee prikken nodig om als gevaccineerd beschouwd te worden: het Overlegcomité heeft vrijdag enkele belangrijke knopen doorgehakt voor de komende maanden. Een overzicht.

Reizen

- Wie naar een groene of oranje zone reist, moet bij terugkeer niet in quarantaine en moet geen negatieve test kunnen voorleggen.

- Wie gevaccineerd is, mag met het coronapaspoort naar rode zones reizen zonder getest te moeten worden of in quarantaine te moeten. Discussiepunt was wanneer iemand als gevaccineerd beschouwd wordt: na één dosis al of pas na twee prikken? Het Overlegcomité koos ervoor de lijn te volgen van veel andere landen: pas na twee prikken - of één prik van het Johnson & Johnson-vaccin - en daarna twee weken wachten om het vaccin tijd te geven om te werken, krijg je het label ‘gevaccineerd’.

- Wie ervoor kiest zich niet te laten vaccineren, moet een negatieve PCR-test kunnen voorleggen bij vertrek en bij terugkomst of kunnen aantonen dat hij of zij recent besmet is geweest en antistoffen heeft. Daarover maakte premier De Croo donderdag al bekend dat die twee tests gratis zullen zijn voor mensen die nog niet de kans gekregen hebben om zich te laten vaccineren.

- Hetzelfde geldt voor mensen die vanuit het buitenland naar België komen: zij moeten ofwel twee weken geleden hun tweede vaccin gehad hebben, ofwel een negatieve PCR-test kunnen voorleggen.

- Wie terugkeert uit een zone met heel hoog risico, waar bijvoorbeeld een zorgwekkende variant rondgaat, moet verplicht tien dagen in quarantaine met een PCR-test op de eerste en de zevende dag van die quarantaine. Dat geldt ook voor mensen die volledig gevaccineerd zijn of in het land zelf al een negatieve test afgelegd hebben.

- Vanuit die zones met hoog risico geldt een inreisverbod voor niet-Belgen die niet in België wonen en die zich de afgelopen twee weken in die zone geweest zijn. Er geldt een uitzondering voor essentiële reizen door vervoerspersoneel en diplomaten. Zij moeten tien dagen in quarantaine met een PCR-test op de eerste en de zevende dag.

- Kinderen jonger dan 12 jaar die reizen moeten geen PCR-test ondergaan.

Horeca

- Wanneer de horecazaken op 9 juni ook binnen weer open mogen, moeten die sluiten om 23.30 uur. Zowel binnen als op de terrassen kunnen de klanten tot dat tijdstip iets eten en drinken.

- De huidige regels voor de horeca blijven gelden. Er verandert niets in verband met het gebruik van plexiglas. En ook mag je nog steeds slechts met vier personen aan een tafel zitten, behalve als je gezin groter is.

- Wat wel nieuw is, is dat hotels voortaan vanaf 5 uur ’s ochtends ontbijt mogen serveren.

Evenementen

- Grote evenementen buiten mogen vanaf 13 augustus 75.000 bezoekers ontvangen. Dat is goed nieuws voor de grote festivals Pukkelpop en Tomorrowland, die eind augustus georganiseerd worden, en voor de Grote Prijs Formule 1 van Spa-Francorchamps.

- Tussen 1 juli en 31 augustus keurt het Overlegcomité een dertigtal testevenementen goed om kennis te verwerven.

Het Overlegcomité komt opnieuw samen op 11 juni. Daar zal verder vooruitgeblikt worden naar de zomer.