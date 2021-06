Jonge Duivels laten zich niet verrassen in Kazachstan en beginnen met 1-3-zege aan EK-kwalificatiecampagne

De Belgische beloften hebben de eerste horde in hun EK-kwalificatie met succes genomen. In en tegen Kazachtstan wonden de jonge Duivels, met een vernieuwde selectie, met 1-3. Sardella, Onana en Openda zorgden voor de Belgische goals.

Na het debacle van de vorige EK-kwalificatie, toen de jonge Duivels een EK-ticket verspeelden na nederlagen tegen Moldavië en Bosnië & Herzegovina, werd er (deels noodgedwongen) tabula rasa gemaakt in de beloftenkern. De generatie van 1999 komt niet langer in aanmerking voor de U21, waardoor de selectie van bondscoach Jacky Mathijssen een grondige make-over gekregen had. Onder meer Anouar El Hadj, Charles De Ketelaere en Arthur Theate vervingen er jongens als Bornauw, Vanheusden, Faes, Mangala en Sambi Lokonga.

“Ik zie niets anders dan enthousiaste jongens”, zei Mathijssen daags voor de opener van de kwalificatiecampagne voor het EK U21 in 2023 over zijn jonge kern. Met een verplaatsing naar het verre Kazachtstan, en dat na een zwaar en lang seizoen bij hun clubs, mocht zijn groep het meteen gaan bewijzen. “Geen cadeau”, besefte de bondscoach vooraf al. “ Al moet ik de KBVB bedanken, want het regelde zelfs een chartervlucht zodat we geen 24, maar slechts vijf uur onderweg waren.” Met ook Denemarken, Turkije en Schotland in de groep is Kazachtstan het zwakkere broertje in de groep, maar de wonde die Moldavië afgelopen oktober sloeg, is nog niet genezen. “Het ligt me nog steeds zwaar op de maag. De vorige lichting had de kwaliteiten om mee te doen voor een Europese titel, maar door ons eigen falen zitten we er niet bij”, aldus Mathijssen.

Aanvoerder Onana

Daarom was een overwinning in de eerste kwalificatiewedstrijd ook zo belangrijk. De Belgen begonnen ook goed in Aktobe, in het westen van Kazachtstan. Meteen werd duidelijk dat onze jonge Duivels over meer talent beschikten, maar op kansen was het wel lange tijd wachten. Bij de eerste grote kans was het ook meteen prijs. El Hadj vond erg knap de ruimte in de rug van de Kazachse defensie en vond in de verste zone Hugo Siquet. De Standaard-back legde perfect achteruit waarop de geïnfiltreerde Sardella de score kon openen. “Het moeilijkte gedaan”, zou je dan denken, maar op slag van rust viel uit het niets de gelijkmaker. De Duivelse defensie reageerde te passief op een halfhoge hoekschop en alles was te herdoen. Gelukkig stonden de Belgen twee minuten later al opnieuw op voorsprong. Een uitstekende vrije trap van Verschaeren viel op de lat, maar Amadou Onana, die de aanvoerdersband droeg, was goed gevolgd.

Onana (19) mag dan wel de enige zijn van de basiself die nog nooit in België speelde, hij werd door Mathijssen wel tot kapitein benoemd. De middenvelder speelt al een tijdje in Duitsland en brak dit seizoen door in de tweede Bundesliga bij Traditionsverein Hamburg. Mathijssen gebruikt hem in een vergelijkbare rol die Axel Witsel bij de A-kern krijgt. Met zijn 1m97 is hij alvast een impressionante verschijning. In de tweede helft liet hij ook enkele keren zien dat hij over goede voetjes beschikt.

Voor het overige viel er weinig te beleven in de tweede helft. De Belgen leken wel tevreden met de 1-2-tussenstand, terwijl de Kazachen niet bij machte waren om iets te forceren. Niet dat de thuisploeg er niets van bakte, het probeerde wel degelijk om goed voetbal te brengen en heeft enkele vaardige spelers in zijn rangen, maar de Belgen kwamen nooit in de problemen. Een kwartier voor tijd nam Vitesse-spits Lois Openda alle twijfels weg met de 1-3. Zo beginnen de jonge Duivels met succes aan hun kwalificatiecampagne. De volgende opdracht wacht in september, dan trekken de mannen van Jacky Mathijssen naar Turkije.

Opstelling België: Vandevoordt, Siquet (70’ Boussaid), Van der Brempt, Pletinckx, Theate, Sardella (85’ Ndenbe), Onana (90+1 Vranckx), De Ketelaere, El Hadj (70’ Kana), Verschaeren (85’ Balikwisha), Openda

Doelpunten: 28’ Sardella (Siquet) 0-1, 43’ Zhumabek (Zhumakhanov) 1-1, 45+1’ Onana (Verschaeren) 1-2, 75’ Openda (Vandevoordt) 1-3

Gele kaarten: 64’ Onana