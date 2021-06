Nieuwe grootschalige zoekactie, zelfde resultaat: Jürgen Conings blijft onvindbaar

De gewapende militair en terreurverdachte Jürgen Conings blijft onvindbaar. Dat is de conclusie na een nieuwe grootschalige zoekactie vrijdag in Lanklaar (Dilsen-Stokkem) en Eisden (Maasmechelen). In totaal 220 manschappen doorzochten twee gebieden. Rond 9 uur werd een braakliggend stuk industrieterrein gesweept aan de Bekaertlaan in Lanklaar. Na de middag doorzochten militairen en politiemensen het wandelgebied Terhills in het Nationaal Park Hoge Kempen. De zoekingen zijn rond 17.15 uur afgerond en hebben niets interessants opgeleverd. Dat liet Eric Van Duyse van het federaal parket vrijdag rond 18 uur weten.

Bij de nieuwe zichtbare zoekacties waren 120 militairen aanwezig, net als 60 politiemensen, 10 mensen van de civiele bescherming en 14 speur- en lijkhonden met hun begeleiders. Ook Alain Remue van de cel vermiste personen van de federale politie reed op het terrein rond, dus ook vrijdagnamiddag in het wandelgebied Terhills. De militairen baanden zich een weg tot boven op de lange terril om het gebied te sweepen. Verschillende stukken in het bos- en natuurgebied werden gesweept door de militairen die op een lange lijn langs elkaar de struiken doorzochten.

Als er mogelijks iets interessants gevonden werd, staken de politiemensen dat sporenvrij in een papieren zak voor verdere analyse. Het Nationaal Park Hoge Kempen was aan Terhills wel nog open, maar aan de mensen werd gevraagd om het gebied te mijden en dat was op het terrein ook merkbaar. Het Center Parcs Terhills Resort was ook gewoon geopend, net als het Terhills Cable Park voor wakeboarders en waterskiërs.

Vanop een centraal verzamelpunt was het een af- en aanrijden van militaire voertuigen om bepaalde plekken in het grote gebied te doorzoeken. De twee gebieden, die vrijdag doorzocht zijn, behoorden tot de meer dan twintig onderzoekspistes in de zoekactie naar Conings. Nu die twee gebieden doorzocht zijn, kunnen de speurders en de onderzoeksrechter die pistes afsluiten. Eric Van Duyse van het federaal parket kon niet zeggen of en wanneer er nieuwe zoekacties zullen plaatsvinden.

De 46-jarige Conings had onlangs bedreigingen geuit aan het adres van verschillende personen, onder wie viroloog Marc Van Ranst. Toen hij maandagavond 17 mei niet naar huis terugkeerde en vervolgens dinsdag bleek dat hij onrustwekkende afscheidsbrieven had nagelaten en zware wapens had bemachtigd, werd alarm geslagen en begon een grootscheepse zoekactie naar de beroepsmilitair. In het onderzoek naar de voortvluchtige is een onderzoeksrechter gevorderd voor poging tot moord in een terroristische context en voor inbreuken op de wapenwetgeving in een terroristische context.