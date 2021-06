Spaanse politie onderzoekt hoe Belg in gammel bootje in Lanzarotte belandde

De Spaanse Guardia Civil onderzoekt hoe een Belg in een gammel bootje van Tenerife in Lanzarotte is beland. Want dat is toch wat hij beweert. Hij was samen met drie Marokkaanse mannen. De politie sluit niet uit dat het om drugssmokkelaars gaat, maar zelf ontkennen ze dat.

Vijf dagen geleden vonden wandelaars ’s ochtends vroeg een blauwe sloep op het strand van La Santa (Lanzarotte). Er lagen wat kleren in en etensresten in. Getuigen hadden gezien dat vier opvarenden zich nog in de buurt bevonden en verwittigden de politie omdat ze dachten dat het om asielzoekers ging. Ze werden snel opgepakt en kregen droge kleren en eten van het Rode Kruis.

Drie jonge Marokkanen beweerden dat ze vluchtelingen waren en dat ze van Fuerteventura kwamen.

De jongste maanden belanden er wel vaker bootjes met vluchtelingen op Lanzarotte. Vorig weekend alleen al ging het volgens lokale media om een viertal boten met in totaal 81 opvarenden. De meesten van hen waren vluchtelingen uit Irak en Jemen, op zoek naar een beter leven.

De uitleg die de Belg gaf – zijn identiteit is nog altijd niet bekend – klonk volgens de politie veel minder geloofwaardig.

Hij houdt tot op vandaag vol dat hij in Tenerife vertrokken was voor een tocht van zo’n 300 kilometer over de woeste zee. De politie trekt zijn verhaal echter in twijfel en denkt eerder te maken te hebben met drugssmokkelaars. Maar, zo voegt de chef van de Guardia Civil in Costa Teguise eraan toe, “we hebben daar voorlopig geen harde bewijzen voor gevonden.”