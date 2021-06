Eden Hazard staat opnieuw op het trainingsveld: “Het doel is om hem minuten te geven tegen Kroatië zondag”

In onweerachtige omstandigheden probeert Eden Hazard vrijdagavond voor het eerst mee te trainen met de Rode Duivels. De kapitein “maakt elke dag vooruitgang”, maar de kans dat hij zondag de aftrap tegen Kroatië haalt is klein, zegt bondscoach Roberto Martinez.

Hoe is het met Eden Hazard? Dat begint traditioneel de belangrijkste vraag te worden op persconferenties van Roberto Martinez. Zo ook vrijdagavond in het basiskamp van de nationale ploeg in Tubeke.

“Eden zal vandaag een deel van de training doen”, zei Roberto Martinez. “Hij had een goeie dag donderdag. Ik verwacht dat hij zaterdag met de groep traint. En dan zullen we zien waar hij staat. Ik verwacht niet dat hij kan starten tegen Kroatië. Het doel is wel hem minuten te geven in de match.”

We gebruiken elke dag om Eden te evalueren. Het werk dat hij sinds het begin van de week heeft gedaan is positief. Hij voelt zich goed en maakt vooruitgang.

De vraag is of Hazard de eerste wedstrijd tegen Rusland kan halen indien hij zondag niet tegen Kroatië start. De oefenwedstrijd tegen de vice-wereldkampioen geldt als de generale repetitie voor het EK.

“De periode tussen 6 en 12 juni is tijd genoeg om een speler fit te krijgen”, zei Martinez. “Of Hazard negentig minuten aankan hangt af van het soort wedstrijd, de intensiteit en de rol die hij vervult. Eden heeft genoeg ervaring om te weten wat hij kan in een match. Dat is niet onze zorg. Wat we vooral willen is dat hij sterk genoeg wordt om op zijn best te raken tijdens het toernooi. Het gaat niet om de eerste match tegen Rusland. Het gaat om hoe we hem tijdens de groepsfase gebruiken om hem te laten groeien in het toernooi.”

Voorzichtiger

Het ziet er dus naar uit dat Hazard voorzichtiger wordt gebracht dan aanvankelijk de bedoeling was. Maar toch denkt Martinez dat zijn nummer tien belangrijk kan zijn voor België.

“Je hebt spelers die fysiek top moeten zijn om te presteren”, zei de bondscoach. “Eden is een van de spelers die kan vertrouwen op zijn talent en zijn kwaliteit in de één tegen één. Als hij zich opnieuw kan amuseren op het veld, zal hij een belangrijke rol spelen.”