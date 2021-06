Axel Witsel zit op schema voor het EK: “Het ziet er naar uit dat hij meegaat”

Het ziet er elke dag meer naar uit dat Axel Witsel het EK haalt. Donderdag was er al een aanwijzing omdat Albert Sambi-Lokonga geen speelminuten kreeg. De Anderlecht-youngster komt alleen maar bij de 26 indien Axel Witsel zou uitvallen. Vrijdag zei bondscoach Roberto Martinez dat de Dortmund-middenvelder op schema ligt voor het EK.

“De deadline is 11 juni”, zei Martinez. “Dan moet Axel normaal met de groep trainen. Als hij dat medische doel haalt, geef ik hem groen licht.”

Op 11 juni nemen de Rode Duivels het vliegtuig naar Rusland om er daags nadien hun eerste EK-wedstrijd te spelen.

“Het is een realistisch scenario dat dit lukt”, zei Martinez. “Hij is moeilijk om in een glazen bol te kijken, maar voorlopig ligt hij op schema.”