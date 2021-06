Steven Van Gucht: Noodrem tegen verspreiding gevaarlijke varianten is “zeer goede zaak”

De noodrem die de verschillende regeringen inbouwen om de verspreiding van gevaarlijke varianten tegen te gaan is voor Sciensano-viroloog Steven Van Gucht een heel goede zaak. “Dat is een heel belangrijke procedure”, zei Van Gucht in VTM NIEUWS. “Testen helpt wel, maar dat is absoluut geen garantie. Dat hebben we enkele weken geleden nog gezien bij de Indiase studenten. Daarom is in quarantaine gaan het enige goede middel, of je nu gevaccineerd bent of niet.”

Die noodrem geldt concreet voor inwoners van ons land die terugkeren uit een hoogrisicogebied, door de aanwezigheid van besmettelijkere of gevaarlijkere varianten van het coronavirus. Wie de voorbije twee weken in zo’n gebied is geweest, moet verplicht tien dagen in quarantaine, ook mensen die volledig gevaccineerd zijn of een negatieve test hebben afgelegd.

Bedoeling van die maatregel is de verspreiding van die varianten een halt toe te roepen. “In regio’s waar varianten de ronde doen die de immuniteit kunnen breken, moet je heel snel kunnen optreden”, zei Van Gucht. “Quarantaine is dan het enige goede middel. Het gaat dan onder meer om de Indiase en de Braziliaanse variant.”

Wat de Indiase variant betreft houden de experts de situatie in het Verenigd Koninkrijk nauwlettend in de gaten. “Het aantal besmettingen stijgt daar weer, op weekbasis met 30 tot 40 procent”, zei Van Gucht. “Het aantal ziekenhuisopnames en overlijdens blijft wel laag. Ik zou wel heel voorzichtig blijven met reizen daarheen.”

Van Gucht zei geen grote nieuwe golven te verwachten. “Misschien gaan we wel een bodem bereiken en zien we dan weer een stijging. De daling gaat zelfs iets sneller dan gehoopt, maar het is niet gegarandeerd dat dat zo blijft. Vooral bij jongeren kan dat stijgen. Zij zijn nog niet beschermd.”