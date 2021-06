Nigeria schort Twitter op “voor onbepaalde duur”

De regering van Nigeria schort de activiteiten van Twitter in het dichtst bevolkte land van Afrika op. Dat heeft de regering vrijdag gemeld, twee dagen nadat het sociaal netwerk een tweet van president Muhammadu Buhari verwijderd had.

“De federale regering heeft, voor onbepaalde tijd, de activiteiten van microbloggingsdienst en sociaal netwerk Twitter in Nigeria opgeschort”, klinkt het in een persbericht. Vrijdagnamiddag was Twitter evenwel nog operationeel in Nigeria, zo stelden journalisten van het Franse persagentschap AFP ter plaatse vast.