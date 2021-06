OEFENINTERLANDS. Finland in laatste oefenmatch voor het EK de boot in tegen voetbaldwerg

Onze Rode Duivels spelen zondag hun laatste wedstrijd in aanloop naar het EK, maar Finland, tegenstander in de laatste groepswedstrijd, speelde vandaag al zijn zogenaamde ‘uitwuifwedstrijd. Vertrouwen zal het niet getankt hebben, want het ging met 0-1 onderuit tegen voetbaldwerg Estland.

Bij de Finnen stond sterspeler Teemu Pukki opnieuw niet in de basis. De aanvaller van Norwich is nog steeds niet helemaal fit na een enkelblessure. Iets voorbij het uur mocht hij wel invallen. Ook Genk-verdediger Jerre Uronen kreeg een half uur speeltijd. Aanvoerder Tim Sparv zat dan weer niet in de selectie. Sparv onderging in maart een knieoperatie en kreeg rust nadat hij vorige week wel 45 minuten speelde in de met 2-0 verloren oefenpartij tegen Zweden. Tegen de Esten, het nummer 116 van de wereld, maakte Finland opnieuw weinig indruk. Meer nog, het verloor uiteindelijk met 0-1 na een strafschopgoal van Sappinen. Het moge duidelijk zijn voor de Rode Duivels: tegen de Finnen moet er gewoon gewonnen worden.