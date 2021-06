Nieuwe peiling dicht CD&V dieptepunt toe

Indien er vandaag verkiezingen zouden zijn, zou CD&V slechts 10 procent van de stemmen halen. Dat suggereert een nieuwe peiling van Het Laatste Nieuws, VTM Nieuws, RTL en Le Soir die vrijdag is gepubliceerd. Vlaams Belang blijft met voorsprong de grootste partij in Vlaanderen.

CD&V haalde bij de laatste verkiezingen van mei 2019 nog 14,2 procent van de stemmen. Die score was al een dieptepunt, maar volgens de nieuwe peiling zou de christendemocratische partij nu slechts 10 procent van de kiezers meer bekoren.

Vlaams Belang, die bij de verkiezingen van 2019 18,5 procent haalde, blijft met 26,1 procent van de stemmen de grootste partij. Het resultaat is ook opnieuw beter dan bij de vorige peiling van deze media in maart, toen de uiterst rechtse oppositiepartij 23,6 procent haalde. Ook N-VA boekt opnieuw wat winst in vergelijking met maart. De partij volgt op de tweede plaats met 21,8 procent van de stemmen. Bij de verkiezingen haalde de partij 25,5 procent.

Met 12,6 procent van de stemmen bezet Vooruit de derde plaats. Het is de enige Vlaamse Vivaldi-partij die vooruitgaat ten opzichte van de verkiezingen van 2019. Open VLD zou op 11,4 procent van de kiezers mogen rekenen, Groen op 8,3 procent. De uiterst linkse oppositiepartij PVDA haalt 7,8 procent.

In Wallonië blijft de PS met voorsprong de grootste met 24,9 procent. De socialisten zitten er wel nog steeds onder het kiesresultaat van 2019. PVDA haalt er 19,1 procent, MR volgt met 18,7 procent. Ecolo komt uit op 15 procent, CDH op 10,8 procent en Défi op 5,1 procent.

In Brussel blijft Ecolo de grootste partij (18 procent),. De groene partij wordt gevolgd door MR en PS met respectievelijk 17,9 procent en 17,6 procent. De PVDA haalt 15 procent, Défi 11,1 procent en CDH 5,3 procent. N-VA (4,1 procent) blijft de grootste Vlaamse partij, gevolgd door Vlaams Belang (3,1 procent). Open VLD haalt 2,5 procent.

Premier Alexander De Croo (Open VLD) blijft de populairste politicus van Vlaanderen. Op de tweede plaats staat N-VA-voorzitter Bart De Wever. Vooruit-voorzitter Conner Rousseau vervolledigt de top drie. In Wallonië en Brussel behoudt oud-premier Sophie Wilmès (MR) haar eerste plaats. De Croo en Magnette staan eveneens op het podium.

In Brussel bedraagt de foutenmarge van de peiling 4,3 procent. In Vlaanderen en Wallonië is de foutenmarge 3,1 procent. De peiling is online afgenomen van 25 mei tot en met 1 juni 2021.