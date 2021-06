Cafés zeer tevreden over uniform sluitingsuur

De federatie van cafés van België (FedCaf) en Horeca Vlaanderen zijn zeer tevreden dat het sluitingsuur binnen en buiten gelijk wordt getrokken tot 23u30 ‘s avonds. “We zijn dankbaar dat er naar onze waslijst aan argumenten geluisterd is”, zegt Erik Beunckens, afgevaardigd bestuurder van FedCaf. Wel onderstreept hij dat zolang horecazaken niet op een normale manier kunnen functioneren, er een of andere vorm van steun noodzakelijk zal zijn. Matthias De Caluwe, CEO van Horeca Vlaanderen, heeft het op zijn beurt over “een gelukkige vrijdag voor de horecasector”.

Op het vorige Overlegcomité van 11 mei werd het sluitingsuur binnen op 22 uur vastgelegd, terwijl de terrassen tot 23u30 open mochten blijven. De Vlaamse regering pleitte in de aanloop naar het Overlegcomité vrijdag voor uniformiteit en die is er nu ook gekomen. Vanaf 9 juni mag de horeca zowel binnen als buiten de deuren openen van 5 uur tot en met 23u30.

“Een verschillend sluitingsuur was niet eerlijk en eigenlijk discriminerend voor cafés die geen terras hebben. We zijn dan ook zeer tevreden dat onze argumenten gehoord zijn”, zegt Beunckens.

Horeca Vlaanderen is blij dat horecazaken vanaf 9 juni ook vroeger de deuren mogen openen. “Niet enkel het uniforme sluitingsuur, maar ook het vervroegde openingsuur betekent bijzonder goed nieuws voor onze horeca. Denk maar aan onze hotels die niet langer ontbijt op de kamer moeten geven aan de vroege vogels. In de praktijk lossen deze aanpassingen heel wat problemen op voor onze horeca”, reageert De Caluwe.

Beunckens hoopt ook dat plexiglas uiteindelijk toch nog in het ministerieel besluit zal worden opgenomen, zodat cafés nog meer volk kunnen ontvangen. Ook Horeca Vlaanderen zegt de validatie van de protocollen nog even te zullen afwachten. “Van zodra dat gebeurd is, zijn onze ondernemers meer dan klaar om iedereen weer van harte welkom te heten”, klinkt het.

Daarnaast pleiten beide federaties ook voor duidelijkheid op de langere termijn. De federatie van cafés van België benadrukt ten slotte dat de steun voor de horecazaken ook na 9 juni nog broodnodig zal zijn. “Zolang we niet terug op een normale manier kunnen functioneren, zal een of andere vorm van steun noodzakelijk zijn”, besluit Beunckens.