Hoe het kan dat in Wallonië de 18-jarigen al een coronavaccin krijgen, terwijl in Vlaanderen sommige vijftigers nog wachten op uitnodiging

In sommige Vlaamse gemeenten krijgen de 32- en 33-jarigen hun uitnodiging al, in andere wachten 51-jarigen nog op hun brief. Het verschil ten opzichte van Wallonië is nog groter: daar zijn tegen volgende week alle 18-jarigen uitgenodigd. “De vaccinatiebereidheid ligt daar lager”, is de uitleg. Toch blijft de overheid hopen dat ook in Franstalig België genoeg mensen voor een vaccin zullen kiezen.