Brighton Hove & Albion laat ex-Club Brugge-speler José Izquierdo transfervrij vertrekken

Brighton Hove & Albion zal het aflopende contract van José Izquierdo niet verlengen. Dat maakte de club van Rode Duivel Leandro Trossard vrijdag bekend op Twitter. Izquierdo kwam in 2017 over van Club Brugge, waarmee hij kampioen werd en de Gouden Schoen won.

Izquierdo kwam de laatste twee seizoenen amper nog acht minuten in actie voor The Seagulls nadat hij een zware knieoperatie had moeten ondergaan. In de twee jaar daarvoor was hij nog goed voor een vijftigtal matchen voor Brighton Hove & Albion, waarin hij vijf goals en zes assists verzamelde.