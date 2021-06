“Toch even slikken”: experts bezorgd over versoepelingen, ook waarschuwing uit onverwachte hoek

De virologen die de regering adviseren, reageren bezorgd op de goedgekeurde versoepelingen van de volgende maanden. “Toch even slikken”, zegt Steven Van Gucht. “Dit is niet voorzichtig”, zegt Erika Vlieghe. “De regeringen nemen een risico”, zegt Marc Van Ranst. Ook uit onverwachte hoek klonk in aanloop naar het Overlegcomité een uitdrukkelijke waarschuwing.