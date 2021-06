Motivatiepsycholoog: mentale gezondheid verbetert, maar opletten voor valkuilen

Motivatiepsycholoog Maarten Vansteenkiste (UGent) ziet de mentale gezondheid van de bevolking verbeteren. “Ook vorige zomer hebben we dat gezien, en het lag in de verwachtingen.” Klinisch psychologe Elke Van Hoof (VUB) kijkt met een positief gevoel naar de beslissingen van het Overlegcomité. De regels zijn simpel en duidelijk en iedereen krijgt volgens haar een even grote kans om van de vrijheden te genieten.

Vansteenkiste ziet de voorbije weken een lichte stijging van het mentaal welzijn. “Het is belangrijk dat mensen opnieuw verbondenheid voelen en collectieve momenten creëren”, zegt Vansteenkiste. “Zoals wanneer ze buiten komen of bij een terugkeer naar de werkvloer.” Evenementen zoals het EK Voetbal kunnen daartoe bijdragen. “En ook reizen zijn momenten waarop we meer autonomie en vrijheid ervaren. Dat is essentieel voor het welzijn.”

“Er zijn ook echt inspanningen gedaan met de twee gratis PCR-testen om wie nog niet is gevaccineerd een even grote kans op vrijheid te beiden. Ik vind dat ze een goed evenwicht hebben gevonden en zit niet met het gevoel dat er gediscrimineerd wordt. Er is ook gedacht aan mensen met een lagere socio-economische status door die twee gratis PCR-testen aan te bieden”, oordeelt Van Hoof.

Met festivals die in augustus 75.000 personen mogen ontvangen, wordt het echt uitkijken naar de verdere versoepelingen. Met name voor de jongeren. Voor hen is die ontspanning welgekomen.

“Het goede nieuws is echt dat onze jongeren, die op hun honger zitten, na de examens echt kunnen genieten van de zomer. Eindelijk na zo een lange periode van uitzonderlijke inspanningen krijgen we die periode om ons op te laden”, zegt de klinisch psychologe. “Vanaf september kunnen we dan fris aan de doorstart beginnen om ook terug naar het werk te gaan en de economie te ondersteunen.”

In haar eigen bevindingen ziet Van Hoof dat de nood aan ontspanning groot is. Maar ze blijft aandacht geven aan het feit dat niet iedereen hier op dezelfde manier op reageert. “Het zal voor veel mensen als een pas gewassen jeans aanvoelen. Je krijgt ze misschien niet meteen toe - dus lijkt het niet zo’n goed idee - en moet er even aan wennen voor ze weer als gegoten zit. Als ik kijk naar mijn eigen data zie ik dat de onrust bij de bevolking stijgt terwijl psychologische problemen dalen. Net zoals het geval was bij het exitplan vorig jaar net voor de zomer. Dat heeft te maken met de angst voor het onbekende”, besluit Van Hoof.

Voorzichtigheid

Maar de boodschap om voorzichtig te zijn, blijft belangrijk en moet voldoende herhaald worden. “Niet alle samenkomsten moeten bijvoorbeeld per definitie altijd in grote groep zijn”, zegt Vansteenkiste. Statistisch bekeken zijn nog niet alle risico’s op een toekomstige uitbraak verdwenen en er wordt sterk gerekend op het verdere succes van de vaccinatiecampagne. Maar dat kan leiden tot valkuilen, zoals wanneer de vaccinatiebereidheid onvoldoende volgt.

“Het is belangrijk dat we mensen op eigen ritme laten komen tot een beslissing over hun vaccinatie”, zegt Vansteenkiste. “Het kan voor gevaccineerde mensen moeilijk lijken om te begrijpen. Maar omdat het een vrijwillige beslissing is, moet je ook tijd hebben om de kat uit de boom te kijken.”

Vansteenkiste volgt ook de Belgische vaccinatiebereidheid op en onderzoekt wat mensen drijft om zich al dan niet te laten vaccineren. “Als er wantrouwen is en je wil meer informatie inwinnen, is het belangrijk dat mensen dit op hun eigen ritme kunnen doen. Wat dat betreft hebben we in België al een héél goed parcours gereden.”

Maar wanneer ook jongeren een kans op vaccinatie hebben gekregen, zullen enkel vaccintwijfelaars een toekomstige groepsimmuniteit kunnen hypothekeren. “Op dat moment kan het een valkuil zijn om te veel te willen versnellen bij mensen die nog niet klaar zijn voor een vaccinatie.”