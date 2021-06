Duizenden liters water lopen supermarkt binnen, maar klanten blijven welkom

Mechelen - Door het onweer viel het water vrijdagavond met bakken uit de hemel. Ook in Mechelen, waar de Carrefour express op de Battelsesteenweg grotendeels onder water liep. Het ging om duizenden liters water. Klanten die er natte voeten voor over hadden, bleven gewoon welkom tijdens het ruimen.

Het regende vrijdag hard, zo hard dat op veel plaatsen de riolering het regenwater niet meer kon slikken. Zo ook op de Battelsesteenweg in Mechelen en dat hebben ze geweten in de Carrefour express. “Het overtollige water liep via onze parking gewoon de winkel in. Er was geen houden aan”, zegt zaakvoerder Werner Verhoeven. Elf jaar baat hij zijn supermarkt in Mechelen uit.

Wateroverlast was voor hem niet nieuw. “In onze beginjaren kampten we er soms verschillende keren per jaar mee, maar ondertussen was het al enkele jaren geleden. Maar zo erg? Nee, zo heb ik het nog niet geweten”, vertelt de man.

Personeelsleden en jobstudenten waren vrijdag druk in de weer om de winkel opnieuw droog te krijgen. Duizenden liters regenwater stroomden ongehinderd het gebouw binnen. Daardoor stond een groot deel van de winkel enkele centimeters onder water.

Zaakvoerder Werner Verhoeven in zijn ondergelopen winkel. Foto: Sven Van Haezendonck

Wie boodschappen kwam doen, hield er gegarandeerd natte voeten aan over. Toch waren er veel klanten die het erop waagden. Hoe groot de schade is, durft de zaakvoerder nog niet te zeggen. “Dat zal nog moeten blijken. Mogelijk raakten elektrische toestellen beschadigd”, vertelt Verhoeven. Hier en daar hebben in de winkel ook zijn producten schade geleden.

Ook water bij buren

Om de wateroverlast te bekampen, kreeg hij gelukkig hulp van de brandweer. De brandweerzone Rivierenland stuurde een ploeg van de post Mechelen ter plaatse om water uit zijn overloopput te pompen. “Ik schat dat die makkelijk tienduizend liter water aankan, maar met zo’n onweer zit hij in geen tijd vol”, zegt Werner Verhoeven. Ook bij de bewoners van een naburig appartementsgebouw liep de ondergrondse parkeergarage onder water.

Een buurtbewoner maakt zich boos en wijt de problemen aan verstopte afvoerputjes van de riolering. Volgens een medewerker van de stad kieperen mensen echt alles in die putjes terwijl dat niet mag: olie, cementresten en overschotten van verf. “Daar komen problemen van”, zegt hij. De zaakvoerder van de getroffen supermarkt wil niemand met de vinger wijzen. “Dit is een geval van overmacht. Zo veel regen valt er niet elke dag”, zegt Verhoeven.