Het moment waar Jeroen al vijf jaar op wachtte: “Alles rondom ons werd rood. Overweldigend”

Asse -

Tien weken al spuwt de Fagradalsfjall in het zuidwesten van IJsland lava, en al evenveel weken trekt Vlaming Jeroen Van Nieuwenhove eropuit om dat spektakel te fotograferen. Hij doet dat dag en nacht, vanuit alle mogelijke hoeken en zelfs vanuit de lucht. Het resultaat is een machtige fotoreeks. “Dit is een droom die uitkomt”, zegt Van Nieuwenhove, die al zeventien keer weer en wind én lava trotseerde om foto’s te maken.