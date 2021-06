Krijgen 16- en 17-jarigen ook een prik en wat met Johnson & Johnson-vaccin? Er worden vandaag weer knopen doorgehakt

De Belgische ministers van Volksgezondheid beslissen vandaag of ook 16- en 17-jarigen gevaccineerd worden. Dat is normaal gezien een formaliteit. De ministers toonden zich er al eerder voorstander van en kregen al positief advies van de Hoge Gezondheidsraad. Ook Europa heeft het Pfizer-vaccin al veilig verklaard voor die leeftijd.

Onder anderen Vlaams minister van Volksgezondheid Wouter Beke (CD&V) is voorstander van de vaccinatie van 16-plussers. “Dat standpunt zal de minister zaterdag ook verdedigen op de interministeriële conferentie Volksgezondheid”, zegt zijn woordvoerder.

De ministers buigen zich ook over de vraag of mensen onder de 41 jaar zich vrijwillig mogen opgeven voor een inenting met Johnson & Johnson. Door een zeldzame bijwerking is die leeftijdsgrens ingevoerd, maar veel jongere mensen staan er toch voor open om het vaccin te krijgen en daardoor vlotter te kunnen reizen of deel te kunnen nemen aan festivals.

Mogelijk wordt ook de Qvax-reservelijst opengesteld voor tweede prikken of voor minderjarigen.