Spanje en Portugal houden elkaar in intense oefenmatch voor EURO 2020 op gelijkspel, winning goal spat uiteen op de deklat

Spanje en Portugal hebben elkaar vrijdagavond op een 0-0-gelijkspel gehouden in een oefenmatch met het oog op EURO 2020. La Roja toonde zich het meest dreigend via marathonman Marcos Llorente op rechts, maar deed te weinig met zijn kansen. In blessuretijd trapte Alvaro Morata de grootste kans van allemaal nog op de deklat. Bij Portugal ontbraken met onder meer Rubén Dias, Joao Cancelo en Bernardo Silva wel nog flink wat grote namen.

Op volle oorlogssterkte waren beide landen wel nog niet, want zowel Spanje als Portugal lieten de meeste van hun Champions League-finalisten nog aan de kant. Een finalist die wel aan de match mocht beginnen was Manchester City-verdediger Aymeric Laporte, die van Spaans bondscoach Luis Enrique zijn eerste cap kreeg sinds zijn naturalisatie. Spanje had van bij het begin het betere van het spel in een behoorlijke intense wedstrijd met veel hoge druk. Marcos Llorente kwam net tekort om een bal in de kluts in doel te werken voor de 1-0. Bij Portugal liet vooral Renato Sanches zich opmerken met enkele stevige/smerige overtredingen.

Pas in het eerste kwartier na rust barstte de match echt los. La Roja deed Portugal keer op keer pijn op rechts, waar Atlético-speler Marcos Llorente op papier rechtsback stond maar in de praktijk evenzeer rechtsvoor speelde. Tot twee keer toe leek hij voor een assist te tekenen, maar eerst Alvaro Morata en daarna ook Pablo Sarabia kregen de bal niet tussen de palen. Aan de overzijde moest Portugal wachten tot de zestigste minuut op zijn eerste kansje. Diogo Jota kopte een voorzet van Cristiano Ronaldo over.

Morata in blessuretijd nog tegen de deklat

Doelman Unai Simon, die bij de Spanjaarden toch weer de voorkeur had gekregen op Robert Sanchez en David de Gea, zorgde nog even voor ingehouden adem bij de fans in Madrid toen Diogo Jota hem bijna de bal afsnoepte. Gelukkig voor zijn nummer één-ambities liep alles goed af. Aan de overkant werkte Morata nog maar eens een prima kans zwak af - een rollertje dat makkelijk afgeblokt werd door een verdediger. Even leek het alsof de Juventus-spits in blessuretijd alsnog zijn gram zou halen toen hij helemaal alleen richting Portugal-doelman Rui Patricio mocht, maar hij knalde tegen de deklat. Zo bleef de brilscore ook na 90 minuten op het bord.

Spanje oefent op dinsdag 8 juni nog tegen Litouwen, Portugal op woensdag 9 juni tegen Israël. De Spanjaarden beginnen op maandag 14 juni aan hun EK tegen Zweden, Portugal is een dag later aan zet tegen Hongarije.