Wie terugkomt uit hoogrisicozone moet in quarantaine

Hoe kan je deze zomer veilig reizen? Op die vraag gaf het Overlegcomité vrijdag een antwoord. Er wordt opnieuw gewerkt met rode, oranje en groene zones, we krijgen ook het digitaal coronacertificaat en er kwam ook meer duidelijkheid over het aantal testen en de hoogrisicozones.

Het zwaartepunt van de agenda van het Overlegcomité was dit keer toerisme. Het Europees Parlement en de lidstaten raakten het al eens over de basisprincipes van het Europees digitaal coronacertificaat, dat vanaf 1 juli in werking treedt. Maar de EU-landen kunnen de invulling deels zelf bepalen. België maakt veilig reizen mogelijk voor iedereen die volledig gevaccineerd, wat betekent dat de laatste dosis al twee weken of langer geleden is.

Wie zich nog niet kon laten vaccineren, of dat niet wil, kan een negatieve PCR-test die minder dan 72 uur geleden werd afgelegd voorleggen, of - in geval van een eerdere besmetting met het coronavirus - een herstelcertificaat.

Daarnaast is er sprake van een opsplitsing tussen groene en oranje of rode zones. Wie in België aankomt uit een van de eerste twee zones moet zich niet laten testen en hoeft ook niet in quarantaine. Inwoners van ons land die uit een rode zone komen en gebruikmaken van het digitaal coronacertificaat, hoeven niet in quarantaine. Ook landgenoten die zich na aankomst onmiddellijk - of dag 1 of 2 - laten testen en negatief testen, moeten niet in quarantaine. Kinderen onder de 12 jaar oud zijn hoe dan ook vrijgesteld van die testverplichting. Niet-inwoners die ons land binnenkomen uit een rode zone, hebben het digitaal coronacertificaat sowieso nodig.

Hoogrisicozones

Voor hoogrisicozones, waar zorgwekkende en mogelijk meer besmettelijke coronavarianten rondwaren, heeft het Overlegcomité een andere regeling voorzien. Het gaat om een soort “noodrem”, legde premier Alexander De Croo uit. Dat systeem houdt in dat inwoners van ons land en Belgen bij terugkeer sowieso tien dagen in quarantaine moeten met een verplichte PCR-test op dag 1 en dag 7, ongeacht de vaccinatiestatus. Wie niet in ons land woont of de Belgische nationaliteit niet heeft, komt er niet in, met uitzondering voor essentiële reizen door vervoerspersoneel of diplomaten. In die gevallen geldt een quarantaineplicht van 10 dagen en een verplichte test op dag 1 en 2.

Sowieso blijft het passenger locator form nog altijd van toepassing voor iedereen die langer dan 48 uur in het buitenland verbleef, ook voor wie al volledig gevaccineerd werd. Het onderscheid tussen professioneel en niet-professioneel reizen vervalt wel. En tot slot: reizen buiten de Europese Unie blijft op dit moment sterk afgeraden. Wie uit een derde land in België aankomt en hier niet woont, moet al minstens twee weken lang volledig gevaccineerd zijn met een door het Europees geneesmiddelenagentshcap erkend vaccin en moet een negatieve PCR-test afleggen op de dag van aankomst om quarantaine te vermijden.

Gratis testen

Wie vanuit België naar een ander land reist moet zich houden aan de regels die in het land van bestemming van toepassing zijn. Dat maakt de zaken mogelijk wat ingewikkelder: zo moeten kinderen jonger dan 12 jaar die terugkeren uit een rode zone hier geen test laten afnemen, iets waar de ministers van Jeugd sterk op hadden aangedrongen om de organisatie van kampen te vergemakkelijken, maar vragen andere lidstaten dat mogelijk wél.

Het Overlegcomité komt daar deels aan tegemoet door iedereen tussen 6 en 17 jaar van 1 juli tot eind september de mogelijkheid te geven zich twee keer gratis te laten testen. Ook volwassenen krijgen twee gratis PCR-testen, maar enkel wie nog geen datum kreeg voor een tweede prik - of eerste in het geval van Johnson&Johnson - en voor wie die datum nog geen drie weken achter de rug is, zal daar gebruik van kunnen maken. Achter de schermen werkt minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès wel aan een soort harmonisering van de regels met landen als Nederland, Frankrijk, Duitsland, Luxemburg en Spanje, in de mate van het mogelijke.