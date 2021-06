Strijdpunt van Overlegcomité bleek niet openingsuur van de horeca, maar wie de trofee mocht binnenhalen

De horeca mag openblijven tot 23.30 uur. Het maakt niet uit of de klanten daarbij binnen of buiten zitten. De Vlaamse regering had daar openlijk een strijdpunt van gemaakt in aanloop naar het Overlegcomité. Maar veel strijd moest ze uiteindelijk niet leveren, behalve achteraf om de pluim op de hoed te kunnen steken. “Eigenlijk was iedereen voor”, zegt een bron. “Behalve Frank Vandenbroucke misschien. Maar die liet het passeren.”