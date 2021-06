Onze huisanalisten René Vandereycken en Gert Verheyen fileren het EK: “Zet hier tien chimpansees en ze zeggen hetzelfde”

Samen tellen ze 100 caps, netjes verdeeld. Bondscoach van enkele van de huidige generatie Duivels staat ook op hun cv. De een schoot de Belgen naar een WK, de ander scoorde in die finale in 1980, de enige finale die ons land ooit bereikte. Kortom, wie is beter geplaatst dan onze huisanalisten René Vandereycken (67) en Gert Verheyen (50) om het nakende EK te voorspellen én de slaagkansen van de Belgen af te wegen? Zeker nu de ongerustheid over de Duivels toeneemt.