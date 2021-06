Eén speler wint 130 miljoen bij EuroMillions

Vrijdag is er één gelukkige speler 130 miljoen euro rijker geworden. Hij of zij was de enige die de vijf nummers en de twee sterren correct invulde.

Er was een reusachtig bedrag te winnen bij EuroMillions vrijdag, maar het is geen Belg geworden die met de hoofdprijs aan de haal ging. Het is een andere Europeaan die 130 miljoen op zijn of haar rekening zal zien verschijnen. De winnende nummers waren 7-20-36-40-46 en de sterren waren 2 en 4.

Het hoogste bedrag dat een Belg won is € 1.337,40. En dat werd gewonnen door wel zeven Belgen.