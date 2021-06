Kroatië werd verrassend tweede op het vorige WK, maar ging nadien in vrije val. Zich kwalificeren voor het EK lukte nog net, maar de verwachtingen zijn laaggespannen. Al weet je maar nooit. Luka Modric (35) is tuk op een laatste kunstje.

Als de Rode Duivels zondag hun laatste sparringpartner in de ogen kijken, zullen ze nog wel eens terugdenken aan het WK, toen de Kroaten via de ‘makkelijkere’ tabelhelft in de finale raakten. Een historisch ...