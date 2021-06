Allessandro Ciranni (Moeskroen) staat dicht bij transfer naar Zulte Waregem

Als alles goed gaat, zal Zulte Waregem zich eerstdaags versterken met Alessandro Ciranni (24). De rechtsachter komt over van Moeskroen en moet zo’n 540.000 euro kosten.

Zowel met Moeskroen, als met de speler is er al een akkoord gevonden, maar Ciranni moet wel nog medisch getest worden. Als dat geen problemen oplevert, zal hij aan de Gaverbeek een contract onderteken voor twee seizoenen met een optie voor een extra jaar. Ciranni was afgelopen seizoen de aanvoerder van Moeskroen, dat naar 1B degradeerde. Hij wordt na Joost Van Aken (Sheffield Wednesday) en David Hubert (OH Leuven) de derde aanwinst worden van Essevee.