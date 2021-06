Britse ISIS-bruid doet haar verhaal in documentaire: “Ik was naïef, natuurlijk stond ik niet achter die gruwel”

In een documentaire heeft Shamima Begum (21) voor het eerst uitgebreid gepraat over haar beweegredenen om als 15-jarig meisje het Verenigd Koninkrijk te verlaten en met twee vriendinnen naar Syrië te trekken. “Ik wist wel dat het een grote beslissing was, maar ik wilde niet de enige vriendin zijn die achterbleef”, zegt ze vanuit een Syrisch vluchtelingenkamp.

“Jong en naïef”, noemt Shamima Begimum haar 15-jarige zelf. Op die leeftijd vertrok ze uit het kleine dorpje Bethnal Green om met haar vriendinnen Amira Abase en Kadiza Sultana naar Syrië te trekken om zich daar bij terreurorganisatie ISIS te voegen. “Ik wist wel dat het een belangrijke beslissing was, maar ik voelde me verplicht om snel te handelen. Ik wilde niet de enige vriendin zijn die achterbleef.”

Foto: AFP

Die quotes komen uit The return: life after isis, een nieuwe Britse documentaire. De makers spraken Begum in het vluchtelingenkamp al-Roj in het noorden van Syrië, waar ze vastgehouden wordt. Haar twee vriendinnen zijn tijdens de oorlog in Syrië om het leven gekomen, en terugkeren naar het Verenigd Koninkrijk zit er voor Begum niet in. Haar Brits burgerschap werd ingetrokken door de overheid.

In de documentaire beschuldigt ze de overheid ervan verhalen over haar verzonnen te hebben om dat te kunnen doen. “Ik was te bang om ISIS publiek te veroordelen omdat ik vreesde voor mijn veiligheid. Maar nu zit ik hier, zonder vrienden. Die twee meisjes waren alles wat ik had.”

Ze heeft dan ook suïcidale gedachten gehad, zegt een huilende Begum nog, nadat ze in Syrië ook nog eens elk van haar drie kinderen niet lang na hun geboorte zag overlijden. “Maar ik blijf hopen dat de Britten mij een tweede kans willen geven. Ze vinden dat ik verantwoordelijk ben voor de misdaden van ISIS, maar dat is niet zo. Ik was naïef, maar ik stond niet achter die gruwel. Ik zou nooit zoiets kunnen steunen.”