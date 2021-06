De dag dat Gareth Bale een wereldtopper werd: zonder een koppige trainer was het helemaal niet gebeurd

De één zijn dood is de ander zijn brood. Zelden is dat spreekwoord zo correct geweest als bij de groepsmatch tussen Inter en Tottenham in de groepsfase van de Champions League in oktober 2010. Ondanks een 4-3-zege voor Inter gaat het achteraf alleen maar over Gareth Bale die met zijn snelheid de beste verdediging van Europa keer op keer te kijken zette. Al scheelde het niet veel of de Welshman was vervangen nog voordat hij had kunnen beginnen aan zijn huzarenstukje.