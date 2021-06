Mexicaanse mijnwerkers vast in ingestorte mijn

Minstens zeven mensen zitten vast in een mijn in de Mexicaanse staat Coahuila, in het noorden van het land, na een ongeval. Dat hebben de Mexicaanse autoriteiten bekendgemaakt.

De mijn stortte in de noordelijke regio van Mexico, waar veel kolen worden geproduceerd. Volgens een eerste onderzoek zou het ongeval veroorzaakt zijn door een overstroming in de mijn. Civiele bescherming, politie en arbeidsinspecteurs werden naar de locatie gestuurd voor reddingsoperaties en om de oorzaak van de instorting te achterhalen.

Ook de Mexicaanse president Andrés Manuel López Obrador stuurde medewerkers naar het gebied om hulp te bieden. “We volgen de situatie en werken samen met de gemeentelijke en regionale autoriteiten”, aldus de president. “We hopen dat de reddingsactie goed afloopt voor de families en iedereen.”

Dit type ongeval is niet ongewoon in de regio: het ernstigste vond plaats op 19 februari 2006, toen een gasexplosie in de Pasta de Conchos-mijn aan 65 mensen het leven kostte.