De dag dat Manuel Neuer een wereldtopper werd: Manu allein gegen ManU

Iedereen wist in april 2011 al dat Manuel Neuer een goede doelman was, maar op enkele dagen tijd ging de doelman die tot dan altijd voor Schalke gespeeld had van Duitse nummer één naar de beste doelman ter wereld. Uitgerekend in de week waarin hij zijn afscheid aankondigde, verrichte Neuer mirakels voor zijn jeugdclub in de Champions League.