De monsterlijke sprint van Cristiano Ronaldo: 36-jarige Portugees is nog steeds een echte snelheidsduivel

Geen doelpunten in de oefeninterland tussen Spanje en Portugal. De clash in Madrid eindigde op 0-0. Cristiano Ronaldo kon de netten dus niet doen trillen, maar de spits van Juventus liet zich wel opmerken met een waanzinnige sprint. Hij had slechts een paar seconden nodig om van in zijn eigen zestien de middellijn te bereiken en haalde na tien seconden de andere grote rechthoek. Ook op z’n 36ste moet Ronaldo dus niet onderdoen voor snelheidsduivels als Kylian Mbappé en Erling Haaland.