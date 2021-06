Onze reporter legt bondscoach Roberto Martinez op de rooster: “Golfen en groenten eten spaar ik op voor mijn pensioen”

Elke week vuurt onze reporter Dave Peters een reeks ongewone vragen af op een sporter. Deze week: Bondscoach Roberto Martinez.

Hoeveel matchen heb je gezien tijdens je huwelijksreis?

(schiet in de lach) 62! Ik heb mijn huwelijksreis gecombineerd met het WK van 2010 in Zuid-Afrika. Omdat ESPN me had gevraagd als analist, besloot ik van de nood een deugd te maken. Mijn vrouw was daarmee akkoord, ja. Wees gerust, we hebben ook tijd voor elkaar gemaakt en een paar mooie avonturen beleefd. Zoals die safari waarbij we de Big Five in levenden lijve zagen. Indrukwekkend. Oog in oog met zo’n stel gigantische dieren voel je je als mens plots een stuk nietiger. Wat me nog meer is bijgebleven? Het Apartheid Museum in Johannesburg bijvoorbeeld. Straf hoe ze je bij de ingang al laten voelen hoe het moet geweest zijn ten tijde van de apartheid. Bezoekers worden er letterlijk van elkaar gescheiden op basis van de willekeurige tickets die ze krijgen. Er zijn twee soorten tickets: voor witte mensen en voor mensen van kleur. De witte mogen bij wijze van spreken als privilege via de normale ingang naar binnen. De zwarte tickets worden langs de buitenkant helemaal omgeleid via een achterdeur. Zelfs wat je te zien krijgt, is afhankelijk van je ticket. Dat hakt erin, hoor. Heel bevreemdend. Je ziet dat elke bezoeker meteen onder de indruk is. Ik vind het mooi dat een legende als Nelson Mandela op die manier cultureel herdacht en geëerd wordt. Zijn verdienste voor de maatschappelijke ontwikkeling van Zuid-Afrika is met geen woorden te beschrijven.

Het kan ook een gevaarlijk land zijn. Iets van gemerkt?

Op huwelijksreis zit je sowieso op een wolk. Toen ik zag dat onze chauffeur een pistool bij zich had, schrok ik toch even. “Voor de security”, zei hij. Dat zet je meteen terug met je voeten op de grond. Wat thuis normaal is, is dat elders soms helemaal niet.

Heeft je vrouw bruikbare analyses gemaakt van pakweg Oranje?

Laat ik het zacht uitdrukken: ze is niet de grootste fan van het spelletje. Ik denk dat ze het vooral tolereert omdat ze mij graag ziet. Elkaars passies respecteren is ook liefde, hè. Het levert natuurlijk wel grappige gesprekken op. Zo dacht ze dat een van de eerste matchen die ze van me zag, op 2-0 was geëindigd. Omdat er twee keer in hetzelfde doel werd gescoord. Ik heb haar uitgelegd dat de teams aan de rust van kant wisselen. (lacht) We zijn al even samen natuurlijk. Ze kent me intussen vanbinnen en vanbuiten. In mijn tijd als speler bij Swansea begreep ze niet altijd dat ik teleurgesteld was na een mindere match. Nu kan ze dat perfect plaatsen. We zijn een goed team.

Je figureert als speler van Swansea heel even in mijn favoriete voetbaldocumentaire That Final Day, gratis te bekijken op YouTube. Wist je dat?

That’s real football, isn’t it? Over die degradatiestrijd met Exeter City? En wie die dag uit het profvoetbal zou verdwijnen? Dat doet nog een belletje rinkelen, ja. Ze hadden ons verteld dat er een Nederlandse filmcrew zou langskomen om ons te volgen. Misschien had dat iets te maken met de aanwezigheid van John van Zweden, een van de toenmalige eigenaars die de club gered hadden van een gewisse dood. Nu we erover praten, komt het allemaal terug. Wat een wedstrijden waren me dat, zeg! Superspannend! Je moet je dat voorstellen: een professionele traditieclub die plots dreigt te verdwijnen naar de krochten van het amateurvoetbal. Dat is niet niks. Wat zeg ik? Dat zou een drama geweest zijn. Voor spelers en staf, maar vooral ook voor de hele community. Heel wat mensen zouden hun job verloren hebben als het slecht was afgelopen. Als je uit de Premier League valt, krijg je een mooie rugzak mee. Dat is allesbehalve het geval wanneer je op het vierde profniveau speelt en degradeert. Dan wordt echt alles onzeker. Traumatisch! Gelukkig wonnen we met 4-2 van Hull City. Met een hattrick van James Thomas, geboren en getogen in Swansea. Voetbal kan mooi zijn.

Roberto Martinez in actie als speler. Foto: Getty Images

Heb je soms heimwee naar die stokoude maar charmante stadions in de lagere divisies?

Engeland heeft achter dat mooie embleem een prachtige voetbalgeschiedenis zitten. Er effectief spelen was op elk vlak boeiend. Alleen al qua reizen. In vierde klasse was het heel gebruikelijk om op dinsdag het hele land te doorkruisen voor een match. Kom je voor de opwarming het veld opgelopen, zie je een tot de nok gevuld uitvak. Daar heb ik me vaak over verbaasd. Op een weekdag, hè. Ik heb ontzettend veel bewondering voor mensen die hun kleuren in goede en slechte tijden altijd en overal blijven volgen. Uniek, toch? Van bij Wigan herinner ik me ook nog de gezellige busritten naar Torquay. Van net naast Manchester helemaal naar de zuidkust. Tien uur, enkele reis! Ik speelde er midden jaren negentig met mijn Spaanse vrienden Jesus Seba en Isidro Diaz. The Three Amigos noemden ze ons. Ik geloof zelfs dat wij de eerste Spanjaarden waren in de FA Cup, tegen amateurploeg Runcorn was dat.

Hoe groot was de cultuurshock om als ex-speler van Real Zaragoza plots in Engeland te voetballen?

Ik kan niet ontkennen dat die er was, ja. (lacht) Ik had het net over die match in het pittoreske Torquay. Nu, ik was in die tijd al flink bezig met gezonde voeding en lichaamsverzorging in het algemeen. Ik trok dus grote ogen toen ik onze kapitein de bus zag opstappen met een sixpack op de schouders. Krachtvoer voor de lange terugrit. Maar dat was niet de grootste cultuurshock. De grootste was dat de coach altijd het eerste rondje betaalde. Dat had ik nog nooit meegemaakt. Zaten we daar schoon met ons watertje. Pas op, nee zeggen tegen je ploegmaats die je iets aanbieden, was niet gemakkelijk. Want je doet ook aan teambuilding op zo’n moment, tijdens die eerste verplaatsingen. Maar stilaan ontstond er een soort van wederzijds respect en begrepen ze het wel. Heel divers hoor, zo’n kleedkamer. Een van mijn ploegmaats warmde nooit op. Die stond in de gang met een briefje in zijn hand naar de paardenrace te kijken. Of zijn knol die dag wat had opgebracht? Maar goed, hij stond er wel elke week. Een spits dan nog. Hij was ook nooit geblesseerd. Straf, zeker omdat het haaks stond op hetgeen ik gewoon was van in Spanje: alles zeer goed voorbereiden en niets aan het toeval overlaten. If you fail to prepare, you prepare to fail. Ik herinner me ook die geweldige wedstrijden in de FA Cup. Werd je uitgeloot tegen een kleine club, dan wist je dat dat voor hen de match van het jaar was. Er waren ploegen die er alles aan deden om hun veld zo onbespeelbaar mogelijk te maken. In Engeland heeft elke kleedkamer ook een eigen tea facility. Als wij op bezoek kwamen, was die altijd – toevallig – kapot. In essentie gaat het om een groep workers die de prestatie van hun leven willen geven om de profs te kloppen. Qua teamdynamiek kan je daar veel uit leren.

Ik heb ook een tijdje in Schotland gezeten. Vertel onze lezers eens wat Irn-Bru is.

Dat is echt een fenomeen in Schotland. Het is een nogal gesuikerde – en dan druk ik het zacht uit – frisdrank die er minstens even populair is als Coca-Cola. Liters en liters drinken ze ervan. Daar hangt trouwens nog een grappig verhaal aan vast, aan die Irn-Bru. In 2013 won ik als coach de FA Cup met Wigan. Echt feesten zat er niet in want een paar dagen later moesten we in de Premier League aan de bak tegen Arsenal. Een wedstrijd op leven en dood, die we uiteindelijk zouden verliezen met 4-1. Wat meteen de degradatie betekende. Maar goed, na die FA Cup-finale konden de spelers dus niet in de alcohol vliegen. We hadden met onder anderen James McArthur en Shaun Maloney een paar Schotten in de ploeg. En die dronken dus Irn-Bru na de match. Dat kon iedereen de volgende dag in volle glorie zien op de voorpagina’s van de kranten, ook de CEO van het drankje. Die stuurde ons meteen een paar gratis paletten op. En ik? Ik heb die nacht met de FA Cup geslapen. Er lag een honderdvijftigjarige naast me in bed. Da’s toch ook niet niks. (lacht)

Irn-Bru. Foto: BELAGAIMAGE

Noem eens een Belgische culinaire gewoonte die je hebt overgenomen.

Garnaalkroketten! Het was liefde op het eerste gezicht. Ik zat bij Martin’s Château du Lac in Genval, bekeek het menu en wist het meteen… Zo groot dat ze waren. Deed me ook denken aan de kroketten met jamon die we in Spanje geregeld eten, de Jabugo. Moet je zeker eens proeven. Niet veel later kregen we voetballes van Spanje, mijn eerste interland met België in 2016. Ik zag meteen dat we wat werk voor de boeg hadden om er een echt team van te maken. Een verzameling getalenteerde individuen samen op het veld zetten was niet voldoende. Het systeem moest ook veranderd worden. Yannick Carrasco op zijn vertrouwde linkerflank zetten en dat soort zaken. Frustrerend avondje was dat. Zeker na die eerste twintig minuten, waarin we nog enigszins overeind bleven. Daarna was het over.

Waarom eet je geen groenten?

Ik hou niet van de textuur. Of het nu bloemkool is of bonen, ze komen er niet in. Als mijn vrouw spaghetti maakt, mixt ze stiekem alles door elkaar. Dat zijn technieken om kinderen iets te laten eten, dat klopt helemaal. Mijn vrouw heeft soms drie kids aan tafel zitten. (lacht) Op het gebied van groenten eten zit ik op het niveau van een vierjarige, denk ik. Maar ik ben mijn leven aan het beteren. Dat heb ik te danken aan chef Bartel Dewulf. Hij geeft me voor iedere match één lepel lekker klaargemaakte groente. En ik moet zeggen: die prinsessenbonen gingen er vlot in. Maar die smaakten volgens mij niet naar groenten.

Daar moet een kindertrauma achter zitten.

Dat moet zo zijn. Ik heb er geen verklaring voor. Je zou het mijn moeder moeten vragen. Ze heeft me wel al vaak verteld dat ze allerlei truken moest proberen om mij aan het eten te krijgen. Ze vertelde me dat ze alles gewoon met aardappelen door elkaar mixte en dan at ik het blijkbaar wel op.

Trappen je kinderen tegen een bal?

Mijn oudste dochter Luella is zeven intussen. Ze heeft al eens tegen een bal getrapt, ja. Maar dat was geen succes. Ze zit veel liever op de rug van een paard. Of dansen, dat doet ze ook heel graag. Wat nog? Euhm, cheerleaden, viool, zingen, drummen. Digitaal, hè! Ze kan zoveel lawaai maken als ze wil, ze is toch de enige die het hoort via haar koptelefoon. Geweldige uitvinding. En nu ga je zeker vragen of ik haar laat winnen bij spelletjes? Zie je wel! Natuurlijk niet. We hebben thuis een speciale versie van Monopoly: de L.O.L Surprise! Monopoly. En toch kon ik me niet inhouden. Ach, ze is er gewoon aan geraakt. Ze is even competitief als ik, wat dat betreft. Dan hoor ik van in de verte mijn vrouw nog zeggen: Speel nu toch gewoon eens voor het plezier. Ik denk dat het genetisch is, dat willen winnen. (lacht)

Wie was vroeger je favoriete Belgische speler?

Die zag ik aan het werk op het WK van 1986 in Mexico. Uiteraard was ik in de ban van Maradona, wie niet? Maar ik volgde ook de andere matchen. Toen jullie ons eruit knikkerden in de kwartfinales, werd ik als Spanjaard fan van België. De speler waar ik echt van kon genieten, was Enzo Scifo. Zoveel flair, zoveel techniek, hij had het allemaal. Later kwam daar Philippe Albert bij, toen nog de enige Belg in de Premier League, als ik het me goed herinner. Die fantastische goal van hem tegen Manchester United zal ik nooit vergeten. Een stift vanop twintig meter, zo over het hoofd van Peter Schmeichel, een van de beste keepers van dat moment. Ik ben hem altijd blijven volgen, tot bij Fulham. Klasbak, die Albert.

Enzo Scifo. Foto: BELGAIMAGE

Wat is je favoriete Johan Cruijff-uitspraak?

Als ik zou willen dat je het begreep, had ik het wel beter uitgelegd. Dat vind ik een hele mooie. Cruijff is altijd een grote inspiratiebron voor mij geweest. Een genie. Zijn methodes en visie helpen me nog dagelijks. Je kan er alles aan toetsen. Ik heb door de jaren heen ook een mooie vriendschap opgebouwd met zijn zoon Jordi. De familie Cruijff is een beetje vergroeid met Barcelona, natuurlijk (Jordi wordt er technisch adviseur, red.). We hebben elkaar leren kennen tijdens een duel bij de U19, Zaragoza-Barcelona was dat. Op de een of andere manier zijn we aan de praat geraakt. Heel summier allemaal. Gek genoeg hebben we elkaar daarna jaren niet gezien. Tot we in Engeland de draad toevallig weer oppikten. Ik zat toen al bij Wigan, hij bij Manchester United. Sinds dat moment zijn we altijd contact blijven houden en horen we elkaar geregeld.

Golfen jullie samen online?

(lacht) Daarnet hadden we het over groenten, weet je nog? Wel, ik denk dat ik dat golfen samen met het eten van groenten ga opsparen voor mijn pensioen. Zo traag! Ik kan er niet tegen. Dat eindeloze gewandel! Nee, geef mij maar de actie van padel, tennis, basketbal en pingpong. Veel plezanter.

Welke muziek ontspande je als speler?

Ik heb veel naar Lighthouse Family geluisterd, die hebben met High een grote hit gehad. Die cd heb ik grijsgedraaid op weg naar de training. Dan kwam ik helemaal relaxed aan op de club. Of ik zo’n cd-changer in mijn kofferbak had steken? (lacht) Amai, dat is lang geleden dat ik dat woord heb gehoord. Maar ik had er effectief eentje, ja. Met tien cd’s in. En als ik weer thuis was, nam ik hem uit de wagen en sloot ik hem aan in de living. Ik denk dat dat voor veel mensen bekend in de oren zal klinken. De laatste jaren zijn we thuis ook fan geworden van Calvin Harris. Ik ontdek dus niet alleen graag jonge voetbaltalenten. (knipoogt) Voor nieuwe, goede muziek zal ik altijd openstaan.

Welk concert ging bij jou door merg en been?

Dat is een gemakkelijke. Tina Turner in Zaragoza. Ik zat nog maar pas bij het eerste elftal en mocht zelfs al mee op uitstap. Wat een eer! De kapitein had voor iedereen tickets geregeld. Stonden we daar allemaal Simply The Best mee te brullen. Dat lied is me blijven achtervolgen want toen ik bij Wigan aankwam bleek dat eigenaar Dave Whelan ook helemaal gek was van het nummer. Ik wist meteen dat ik bij de juiste club zat.

Tina Turner. Foto: IF

Mag Romelu Lukaku zaalvoetballen van jou?

Ik ben altijd gek geweest van futsal, dat enorm populair is in Spanje. Santi Cazorla, Mata, Iniesta: ze hebben het allemaal gedaan. Ik vind persoonlijk dat je dat tot op zestienjarige leeftijd perfect kan combineren met veldvoetbal. Daarna moet je kiezen. Dan is het niet meer te combineren. Maar nogmaals, mijn advies aan jonge voetballers: speel ook zaalvoetbal. Het is ongelofelijk belangrijk voor de ontwikkeling van je techniek. Als kind speelde ik lokale toernooien waarin je steeds verder kon geraken. Tot kampioen van Catalonië, of zelfs van Spanje. Mijn favoriete looplijn in de zaal? Simpel: je als diepste man laten uitzakken, mannetje meetrekken, een-tweetje doen met de keeper die de bal meteen weer over je rechtstreekse tegenstander heen trapt en scoren maar. Ik weet trouwens nog goed wanneer ik voor de eerste keer een wedstrijd moest spelen op een groot veld in Camarasa. Zo groot dat dat was. Ongelofelijk.

“Hoe geraak ik in godsnaam van de ene box naar de andere?”, dacht ik hardop. Dat kon toch onmogelijk plezant zijn? Negen jaar was ik toen. Ik heb er thuis nog een mooie foto van liggen. Soit, die aversie voor de lengte van het veld is snel gekeerd natuurlijk. Zeker toen ik op zestienjarige leeftijd van mijn lokale ploeg CF Balaguer naar Real Zaragoza verhuisde. Dat was een droom. Via de U19 ben ik in de A-kern geraakt. Die 20ste juni in 1993 blijft een mooie herinnering. Ik mocht als 19-jarige invallen tegen Atlético Madrid. Daar zijn souvenirs van, ja. Die liggen waarschijnlijk in een doos bij mijn ouders op zolder. Daar zou het shirt van Atlético-legende en Spaans international Manolo bij kunnen liggen… Voor de rest heb ik vooral zaken van mijn eigen clubs bijgehouden. Ik ben niet zo’n ruiltype, als ik erover nadenk. (lacht)

Ervaarde je veel druk van je vader om het te maken als voetballer?

Mijn moeder moest me als kind vaak naar de training brengen want mijn vader was coach van de eerste ploeg. Mijn vader heeft me onder andere geleerd om mijn materiaal te respecteren. Na de training en na de match poetste hij mijn schoenen. En dat nam hij heel serieus. Dat was niet zomaar een beetje vegen. Nee hoor, die haalde een pot paardenvet boven. Incredible! Ik kon eerst niet geloven wat ik zag. Onbewust pik je dat op en op den duur pas je vanzelf wat beter op je spullen. Mijn eerste echte paar voetbalschoenen kreeg ik van mijn schoonbroer. Van het merk Patrick, waar de Deense topspeler Michael Laudrup toen mee speelde. Platini ook, als ik me niet vergis. Ze waren van kangoeroeleer. Of ik ze in bed heb aangehouden? Het zal niet veel gescheeld hebben.

Je weet toch dat Frank Vercauteren ook Patrick droeg?

Oh really? Dat wist ik niet. Brilliant. (lacht)

Wat ga je drinken wanneer we Europees kampioen zijn?

Ik sta open voor alles. Het hangt ervan af wat ze me aanbieden. Maar waarschijnlijk zal het een koffie of een bruiswatertje zijn. Serieus, we zijn al een hele tijd samen onderweg. De toernooi-ervaring die we nu hebben, is van onschatbare waarde. Als het allemaal een beetje meezit, kunnen we nu de kers op de taart zetten. Ik hoop het alvast van harte. Dan schrijven we geschiedenis.