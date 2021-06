Bernd Hollerbach wordt de nieuwe trainer van STVV

De kogel is eindelijk door de kerk. Bernd Hollerbach wordt de nieuwe STVV-coach. De Kanaries kwamen tot een akkoord met de 51-jarige Duitser. Het contract is getekend.

Na de sissers Vrancken en Storck, heeft STVV dan toch een nieuwe coach beet. De 51-jarige Bernd Hollerbach wordt de nieuwe trainer van de Kanaries. Hollerbach zal volgende week op het oefenveld staan, momenteel worden nog de laatste details afgewerkt in de overeenkomsten met de assistenten.

Hollerbach was al een keer bijna STVV-coach. In december was de Duitser ook in onderhandeling met STVV, maar toen stond hij erop een vrouwelijke teammanager mee te mogen brengen, waardoor de onderhandelingen in laatste instantie afsprongen en Peter Maes op Stayen tekende.

Hollerbach brengt ook nu de dame in kwestie niet mee, Peter Delorge blijft netjes de rol van teammanager uitoefenen.