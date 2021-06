Einde carrière voor Carlos Tevez? “Ik wil bij mijn familie zijn”

Foto: Pool via REUTERS

De Argentijnse aanvaller Carlos Tevez (37) heeft vrijdag aangekondigd dat hij Boca Juniors verlaat. Hij zal naar eigen zeggen niet meer voetballen in Argentinië. Mogelijk zit zijn carrière erop.

Tevez vertrekt omwille van familiale redenen bij Boca Juniors, omdat hij “mentaal niet in staat is om voort te doen”. “Ik weet niet wat ik ga doen met mijn leven. Nu wil ik rusten en bij mijn familie zijn”, verklaarde hij. De voormalige international (76 caps) sloot niet uit dat hij nog bij een andere club aan de slag gaat, in het buitenland.

Tevez had bij Boca een contract tot december 2021, maar een clausule liet hem toe zes maanden vroeger te vertrekken.

In 2018 begon Tevez aan een derde periode bij Boca Juniors, zijn opleidingsclub. Hij kwam toen over van het Chinese Shanghai Shenhua. Verder trad hij aan voor Corinthians, West Ham United, Manchester United, Manchester City en Juventus.