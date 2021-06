Speciaal gebouwde rechtszaal in Parijs voor proces over aanslagen is klaar

Na meer dan een jaar werken is in Parijs de gigantische rechtszaal afgewerkt die zal dienen voor het proces over de aanslagen van 13 november 2015 in Frankrijk. Het proces start in september.

De zaal is opgetrokken in de hall van het historische justitiepaleis op het Île de la Cité in het centrum van Parijs. Er zullen nog meer grote processen in kunnen plaatsvinden, maar het is de bedoeling dat de tijdelijke constructie over enkele jaren weer wordt afgebroken.

Vanaf 8 september zullen de veertien verdachten worden berecht. Onder hen Salah Abdeslam, de enige van de uitvoerders van de aanslagen die nog in leven is. Bij de aanslagen op caféterassen, concertzaal Bataclan en aan het Stade de France vielen 131 doden en honderden gewonden. Het proces zou ongeveer 8 maanden duren.

45 meter op 15

De zaal is 45 op 15 meter groot. Er zijn bureaus met micro’s voor 24 advocaten van de verdediging aan de ene kant en voor 42 advocaten van de burgerlijke partijen aan de andere kant. De elf beschuldigden die in de gevangenis zitten, zullen plaatsnemen in een glazen kooi met agenten rondomrond. De drie beschuldigden die niet in de cel zitten, zullen plaatsnemen op stoelen voor hen.

Op banken langs een centrale gang zullen de rest van de ruim 300 verwachte advocaten kunnen plaatsnemen naast burgerlijke partijen en journalisten. In totaal is er plaats voor 550 mensen. In verschillende zalen in het gebouw zal het proces ook via videostreaming te volgen zijn.

Er is ook een Belgisch luik aan het onderzoek naar de aanslagen in Parijs. Het proces daarover start midden maart 2022 in het Brusselse Justitiepaleis, zo besliste de correctionele rechtbank vrijdag. Veertien verdachten zullen daarbij terechtstaan voor hun rol in de voorbereidingen en de nasleep van de aanslagen.

